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Марадишвили: «Хочу играть за сборную Грузии!»

19 января 2024, 10:49

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили, который на правах аренды выступает за «Пари НН», заявил о желании играть за сборную Грузии.

Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии!

У меня по линии отца все родственники — грузины. Почему не могу выступать за сборную Грузии? Да и столько я уже выслушал негатива на этот счет, что сейчас уже без разницы. Иногда захожу что-то почитать про себя, но отношусь с юмором. Когда был моложе, загонялся. Ты можешь сколько угодно пахать, но всегда найдутся те, кто негативно настроен. Те, кто завидует или кому просто скучно дома лежать. У того же Тики (Наир Тикнизян — прим. ред.) так было: месяц ты худший, а потом лучший на протяжении года. Думаю, что Тики вообще пора ехать за границу — он этого заслуживает. По его игре видно, что РПЛ он перерос.

Футболист является воспитанником ЦСКА, у него в активе есть матчи за сборную России U21.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
19 января в 14:15
Правильное решение,он же грузин.должен играть за Грузию.
112910415
112910415
19 января в 12:52
решать самому, однозначно
t8sc8fbdjrtr
t8sc8fbdjrtr
19 января в 11:36
Желание грузина вполне понятно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
19 января в 11:27
Да можешь, конечно, играй за кого хочешь) У нас половина айтишников вдруг обнаружили, что они грузины и армяне, даже без родственников по линии отца, и норм))

Без шуток, вообще, это личное дело футболиста, решать, за какую страну играть.
Romeo 777
Romeo 777
19 января в 11:25
Да пусть. Каждый должен выступать за ту страну, за которую сам желает.
Интерес
Интерес
19 января в 11:05
Ещё один "с детства патриот Родины прародителей"! А сомнений особых и не было,впрочем.РПЛ вы и переросли,возможно,но до того,о чём думаете и мечтаете,явно не доросли.И не дорастёте,поздно уже.
Гость
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