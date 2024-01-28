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Рафаэл Леау заинтересовал ПСЖ и «Ньюкасл»

вчера, 17:26

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау попал в сферу интересов ПСЖ и «Ньюкасла».

Сообщается, что парижане уже работают над возможным трансфером игрока. Футболист готов пополнить состав французского коллектива.

По слухам, ПСЖ также претендует на защитника «Баварии».

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:35
По чему бы и нет играет не плохо.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:28, ред.
В этом сезоне Рафа не на столько хорош или правильнее не на столько эффективен как в прошлом сезоне или в чемпионском доя Милана сезоне, видимо нужно продавать, пока он может принести в казну клуба хорошие деньги! Если выбирать конкретно из этих двух вариантов, то многое будет зависеть от того, уйдет ли Мбаппе из ПСЖ.

Если француз покинет Париж,, то по позиции Леао как раз может заменить француза, т.к так же тяготеет к левому флангу и оттуда смещается в центр для нанесения удара. Так что вполне возможно, что именно с помощью португальца, Энрике закроет эту позицию.

Ньюкасл тоже интересный вариант, правда там скорее всего не будет каких то трофеев(возможно будут но не сразу), в ПСЖ хотя бы лигу 1 возьмет....но игра в АПЛ куда интереснее и привлекательнее и это может сыгрпть за Ньюкасл! Лично я хотел бы видеть его в АПЛ.

В финансовом плане и Катарцы, и Саудиты не обидят, так что говорить о выборе клуба с финансовой стороны точно не нужно.
Regista_888
Regista_888
вчера в 18:22
Скатертью дорога, но за большое бабло.
shur
shur
вчера в 17:56
...меня от португалов тошнит, засилье в натуре...!!!
2by68py5ubxg
2by68py5ubxg
вчера в 17:30
Если уж ему переходить то только в Ньюкасл.... в ПСЖ затеряется.
Гость
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