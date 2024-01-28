Рафаэл Леау заинтересовал ПСЖ и «Ньюкасл»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау попал в сферу интересов ПСЖ и «Ньюкасла».
Сообщается, что парижане уже работают над возможным трансфером игрока. Футболист готов пополнить состав французского коллектива.
По слухам, ПСЖ также претендует на защитника «Баварии».
Если француз покинет Париж,, то по позиции Леао как раз может заменить француза, т.к так же тяготеет к левому флангу и оттуда смещается в центр для нанесения удара. Так что вполне возможно, что именно с помощью португальца, Энрике закроет эту позицию.
Ньюкасл тоже интересный вариант, правда там скорее всего не будет каких то трофеев(возможно будут но не сразу), в ПСЖ хотя бы лигу 1 возьмет....но игра в АПЛ куда интереснее и привлекательнее и это может сыгрпть за Ньюкасл! Лично я хотел бы видеть его в АПЛ.
В финансовом плане и Катарцы, и Саудиты не обидят, так что говорить о выборе клуба с финансовой стороны точно не нужно.
Если француз покинет Париж,, то по позиции Леао как раз может заменить француза, т.к так же тяготеет к левому флангу и оттуда смещается в центр для нанесения удара. Так что вполне возможно, что именно с помощью португальца, Энрике закроет эту позицию.
Ньюкасл тоже интересный вариант, правда там скорее всего не будет каких то трофеев(возможно будут но не сразу), в ПСЖ хотя бы лигу 1 возьмет....но игра в АПЛ куда интереснее и привлекательнее и это может сыгрпть за Ньюкасл! Лично я хотел бы видеть его в АПЛ.
В финансовом плане и Катарцы, и Саудиты не обидят, так что говорить о выборе клуба с финансовой стороны точно не нужно.