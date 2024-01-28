ПСЖ интересуется де Лигтом

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вчера, 11:37

ПСЖ проявляет интерес к защитнику «Баварии» .

По информации источника, французский клуб готов расстаться с Норди Мукиеле, но не хочет этого делать, не будучи уверенным в том, что найдёт замену. Чемпионы Германии зимой собирались арендовать футболиста, но парижане хотели включить в сделку возможность выкупа, поэтому мюнхенцы переключились на вариант с Сашей Боем из «Галатасарая».

Отмечается, что на данный момент нет никаких подвижек относительно возможного перехода голландца, а также маловероятно, что «Бавария» отпустит игрока.