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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ интересуется де Лигтом

вчера, 11:37

ПСЖ проявляет интерес к защитнику «Баварии» Маттейсу де Лигту.

По информации источника, французский клуб готов расстаться с Норди Мукиеле, но не хочет этого делать, не будучи уверенным в том, что найдёт замену. Чемпионы Германии зимой собирались арендовать футболиста, но парижане хотели включить в сделку возможность выкупа, поэтому мюнхенцы переключились на вариант с Сашей Боем из «Галатасарая».

Отмечается, что на данный момент нет никаких подвижек относительно возможного перехода голландца, а также маловероятно, что «Бавария» отпустит игрока.

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Neutron012
Neutron012
вчера в 12:00
ПСЖ всеми интересуется, но не все игроки хотят играть за ПСЖ.
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