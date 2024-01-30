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«Спартак» Кострома расторг контракт с Денисом Глушаковым

вчера, 17:26

Пресс-служба «Спартака» из Костромы объявила об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

ФК «Спартак» Кострома и Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор и пожелали друг другу успехов в дальнейшем развитии.

«Спартак» Кострома расторг контракт с Денисом Глушаковым

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29 января
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:07
Ознакомился с " хвалебными " отзывами пользователей в его адрес. Не слишком ли мы быстры на расправу, или на некоторых действует "славное" прошлое Дениса ? В заметке ничего не сказано о причинах расторжения контракта, а "доброжелатели" уже набросились на Глушакова, чтобы вдоволь испить его кровушки. А может всё дело в том, что он получил более выгодное предложение от другого клуба; никто не подумал об этом ? Зря...
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 22:13
Возможно хороший контракт предложили в клубе "Баньшик".
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:42
...в самую десятку, это уже не игрок, а "ШАБАШНИК" и главное
непорядочный человек ,халтурщик и халявщик...!
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:53
ФК Спартак Сандуны предложил многолетний контракт до пенсии...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:06
Глушаков: "Это не тот Спартак, меня обманули!!! Но я уже взял билет до Тарасовки ждите...".
4ysfc3aaet7f
4ysfc3aaet7f
вчера в 18:05
Следующее фото Глушакова на соккере будет таким
112910415
112910415
вчера в 17:57
но почему, почему ?!
ведь такой молодой ...
Quilby
Quilby
вчера в 17:54
Наверное, в Костроме не нашлось элитной бани.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:49
Передал опыт как мыться в бане?....:)))

Превратился из игрока в перекати-поле. кто к нему будет серьезно относиться? Сначала заявление, что готов помочь новому клубу. Потом уход и так по кругу. Плюс возраст. одним словом дношаков.... Да и уже он стар он для любой лиги, хочет ещё какие то бабки заработать, видимо очень большие алименты должен платить....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:46
С Костромой может спорить только Вологда , Глушаков зная это спорить не стал и подписал "мировую"...)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:44
Если перейти по ссылке в ТГ, там ФК "Спартак" Кострома сообщает, что был бы не против оставить, но он получил более выгодное предложение, и разрыв контракта - его инциатива.
lotsman
lotsman
вчера в 17:43
Видимо пора заканчивать карьеру игрока.
allemz
allemz
вчера в 17:34
Скоро глушак поедет кукурузу охранять
drug01
drug01
вчера в 17:33
Значит Глушаков метит попасть в Ростов???
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 17:30
Опять баню искать...
Komitas
Komitas
вчера в 17:29
Удачи Спартаку, а ему пора закончить карьеру игрока.
Гость
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