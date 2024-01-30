«Спартак» Кострома расторг контракт с Денисом Глушаковым

Пресс-служба «Спартака» из Костромы объявила об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова.
ФК «Спартак» Кострома и Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор и пожелали друг другу успехов в дальнейшем развитии.
Пресс-служба «Спартака» из Костромы объявила об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова.
ФК «Спартак» Кострома и Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор и пожелали друг другу успехов в дальнейшем развитии.
Превратился из игрока в перекати-поле. кто к нему будет серьезно относиться? Сначала заявление, что готов помочь новому клубу. Потом уход и так по кругу. Плюс возраст. одним словом дношаков.... Да и уже он стар он для любой лиги, хочет ещё какие то бабки заработать, видимо очень большие алименты должен платить....
Превратился из игрока в перекати-поле. кто к нему будет серьезно относиться? Сначала заявление, что готов помочь новому клубу. Потом уход и так по кругу. Плюс возраст. одним словом дношаков.... Да и уже он стар он для любой лиги, хочет ещё какие то бабки заработать, видимо очень большие алименты должен платить....