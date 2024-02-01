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Стало известно, почему Севикян решил перейти в «Ференцварош»

вчера, 11:45

Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, рассказал, почему его сын принял решение перейти из «Пари НН» в «Ференцварош».

Множество факторов. «Ференцварош» — серьёзный клуб с чемпионским характером, команда ежегодно ставит перед собой целый ряд задач. Это и чемпионство, и завоевание Кубка, и попадание в групповой этап Лиги чемпионов или Лиги Европы. Амбициозный проект, в котором работает профессиональный менеджмент и играют высококвалифицированные футболисты.

В «Ференцвароше» Эдгара ждёт высокая интенсивность и новый график. Для развития молодого футболиста это хороший шаг. Эдгару необходимо получать как можно больше игровой практики, иметь реальную возможность выиграть конкуренцию, закрепиться в стартовом составе, попробовать себя на международной арене.

Клуб находится на виду и под пристальным вниманием скаутов из сильнейших чемпионатов. Переход в «Ференцварош» — правильный, своевременный шаг, а дальше всё зависит от игры Эдгара.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 14:36
Армянский паспорт как проездной. Причём совсем не важно, где ты родился, знаешь ли армянский язык и даже был ли ты в Армении вообще.
112910415
112910415
вчера в 13:24
это же надёжная калитка в Европу !
ОПС
ОПС
вчера в 12:07
Сказал все по делу. И все таки главное, закрепиться. Закрепиться и играть постоянно в основе.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 12:04
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:56
    Правильно сделал. В Еврокубках сыграет, покажет себя !)
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