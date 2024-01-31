«Нам очень крупно повезло». Клопп едва не выбросил 390 млн евро из казны «Ливерпуля»

1706684124

вчера, 09:55

Необычные последствия трансферного лета.

Тренер мог серьезно навредить «красным»

Клопп летом активно обновлял команду и получил солидный бюджет. «Красные» запомнились серией активных трансферных переговоров. Зазывали футболистов взамен утерянных, ведь Фабиньо, Мане, Фирмино и Хендерсон отправились в Саудовскую Аравию. Беллингема уговаривали два видных тренера – Клопп и Гвардиола, но агитация провалилась. Джуд выбрал «Реал», а не «Ливерпуль» или «Манчестер Сити». Но есть три трансфера, которые могли сломать «красным» финансовый фундамент.

Тренер «Ливерпуля» находился в шаге от серии непоправимых трансферных ошибок, мог подставить клуб накануне прощания. Срочно были нужны молодые полузащитники. Скауты одобрили трансферы разрушителей Кайседо и Лавии, а «Лейпциг» предложил подписать второго форварда Нкунку прошлой зимой до сделки с «Челси». По забавному совпадению вся тройка в футболках «аристократов». Но спустя полгода Клопп вот так отреагировал на свои неудачи во время насыщенных событиями футбольных торгов:

Во время летнего трансферного окна случилось несколько странных событий, но сейчас могу сказать: «Боже мой, какие мы везучие, правда?» Мы не знали этого полгода назад и, если честно, не чувствовали тогда воодушевления. Но я несказанно рад, что всё обернулось именно так. У меня было хорошее предчувствие накануне предсезонки по поводу тех, кто уже был с нами, вроде Макка и Собо. Мы поняли, что другие центральные оборонительные хавбеки не хотят играть за «Ливерпуль». Но затем мы оценили Эндо и усмотрели в чужих отказах шанс взять Гравенберха.

Макка – аргентинец Алексис МакАллистер, и Собо – венгр Доминик Собослаи, входят в оптимальную основу «Ливерпуля». А японский и голландский хавбеки разбавляют, когда могут, игру воспитанников «красных». Все вместе не мешают Александер-Арнольду смещаться в центр. Клопп не лукавит, когда называет менеджеров «Ливерпуля» счастливчиками из-за провальных переговоров. Вместе они увернулись от ушата помоев на голову.

Кайседо отговорил Лавию идти в «Ливерпуль»

Эквадорец мог стать самым дорогим футболистом в истории «Ливерпуля». Но «Челси» сам поставил рекорд АПЛ , если учитывать сумму трансфера с бонусами. «Брайтону» за трансфер Кайседо обещано 133 млн евро, из которых лишь 17 миллионов негарантированных выплат. Клопп всерьез верил, что эквадорец Мойсес нужен «Ливерпулю». Юрген ошибался. Молодой полузащитник, который в детстве болел за «Челси», сначала дал слово лондонцам, поэтому наотрез отказал «Ливерпулю». В результате проиграли все, кроме «красных».

Хотя японец Эндо не хавбек, который закроет позицию Фабиньо на много лет, и Ватару точно нельзя сравнивать с молодым Каземиро, прилежный новичок из «Штутгарта» может набрать форму под присмотром Клоппа. Также на подхвате Гравенберх для игры между линиями. МакАллистер не всегда атакует. И даже Собослаи, хотя в молодости работал выше по схеме, не пришел в «Ливерпуль» как нападающий вместе с Нуньесом и Салахом. Поэтому «Ливерпуль» не остался без полузащитников, а вот «Челси» летом крупно просчитался.

Кайседо в двадцать два года взял время на адаптацию. Мойзеса нельзя назвать новичком, который однозначно провалился, но и героем новой команды не является. Куда хуже дела у Лавии. Юный бельгийский хавбек думал о переходе в «Ливерпуль». Но затем ему начал писать сообщения Кайседо. Мойсес детально объяснил Ромео, как будут играть вместе с Энцо Фернандесом в центре поля «Челси». Также лондонцам помог обмануть 19-летнего соотечественника Азар. Эден надавил авторитетом на полузащитника «Саутгемптона».

Азар выставил «Ливерпуль» ненадежным, ведь «красные» переключились с Лавии на Кайседо, пока эквадорец сам не отказался. В итоге Клопп сэкономил не только 60 млн евро за трансфер Нкунку, но также около 130 млн евро за переход Кайседо и 62 миллиона за соглашение с Лавией. Если учесть зарплаты, то надо добавить 139 млн евро обязательств, ведь Боэли не поскупился. Клопп сэкономил «Ливерпулю» 391 млн евро, поскольку вместе с временным спортивным директором из Германии не добились успехов на переговорах с новичками.

Новички «Челси» могут пожалеть о своем выборе

С Нкунку тренерский штаб «Ливерпуля» сработал лучше, чем другие менеджеры мерсисайдцев. Клопп и его помощник Линдерс разобрали игру Кристофера и решили, что из него не получится новый Фирмино, хотя француз имеет опыт игры ложной «девяткой». Хватило анализа, хотя всё могло развернуться иначе, если бы «Челси» не закидал «Лейпциг» деньгами. А вот Лавия и Кайседо были целями «Ливерпуля», прошли отбор, новичков изучили, деньги выделяли. Конечно, «красные» вряд ли бы подписал двух сразу, но активно включился в переговоры с Мойсесом.

В результате «Челси» с дорогими новичками в середине таблицы без еврокубков. «Ливерпуль» на первом месте в АПЛ , а ещё может на прощание с Клоппом выиграть Лигу Европы. Заканчивается яркая эпоха под руководством Юргена и удача от него не отвернулась. Кайседо дал слово «Челси», а потом занялся работой тренера – убедил Лавию. Сам факт, что Боэли подключил Азара, чтобы заполучить новичка, которому не было места в основе, многое говорит о проблемах «аристократов». Многие футболисты пожалеют, что связались с командой Почеттино.

Даже Энцо Фернандес может взгрустнуть, что не отправился в другой клуб. У Лавии четыре травмы подряд, ужасный сезон для юного футболиста, сыграл 32 минуты в АПЛ . Нкунку тоже мешали повреждения, у Кристофера один матч в основе в чемпионате. Мудрик, Бадьяшиль, Мадуэке, Дисаси, Кукурелья и Колуилл могут не получить в составе «Челси» то, на что изначально рассчитывали.

Летние перехваты целей «Ливерпуля» хорошо показывают, что трансферы должен делать не тренер – Клопп руководил процессом и едва всё не испортил, и не владелец клуба, как Боэли у «Челси». Спортивные директора модерируют сделки, именно поэтому на днях боссы «Ливерпуля» уговаривали Эдвардса возглавить клуб снова, но бывший директор пока отказался. Выбор нового спортивного менеджера будет одной из главных тем в разговоре о будущем «Ливерпуля».