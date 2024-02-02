Бруну Фернандеш сравнялся по ассистам в АПЛ с Криштиану Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился результативной передачей в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги против «Вулверхэмптона» (4:3).
Таким образом, Фернандеш отдал свой 37-й ассист в рамках АПЛ, сравнявшись по этому показателю с Криштиану Роналду. Среди португальских футболистов только Нани отдал больше результативных передач в чемпионате Англии — 43.
Кстати у Руни за те же пять лет вообще 46 ассистов в АПЛ.
Кстати у Руни за те же пять лет вообще 46 ассистов в АПЛ.
Троллинг в адрес футбольных персон не запрещён:
https://www.soccer.ru/rules
Касательно слов "позор" и т.п. - это просто рекомендация, вероятно вырванная из контекста, а не свод правил, как попасть в лучшие.
Троллинг в адрес футбольных персон не запрещён:
https://www.soccer.ru/rules
Касательно слов "позор" и т.п. - это просто рекомендация, вероятно вырванная из контекста, а не свод правил, как попасть в лучшие.
Да, такого, я еще не видел. Осталось, только сопли купить. Ну, так чем хуже использованная туалетная бумага Месси? Причем, я уверен, что, если какойто идиот купит, то, неприменно, чaсть денег- этот пистон заберет себе. Он нигде не прогадает, тот еще хапуга...
Да, такого, я еще не видел. Осталось, только сопли купить. Ну, так чем хуже использованная туалетная бумага Месси? Причем, я уверен, что, если какойто идиот купит, то, неприменно, чaсть денег- этот пистон заберет себе. Он нигде не прогадает, тот еще хапуга...
И в мыслях не было оскорблять. У меня нет привычки оскорблять футболиста, потому что считаю это бессмысленным действием.
И в мыслях не было оскорблять. У меня нет привычки оскорблять футболиста, потому что считаю это бессмысленным действием.
Поправил это слово в комментарии, теперь его можно редактировать.
Поправил это слово в комментарии, теперь его можно редактировать.
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