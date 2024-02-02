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Бруну Фернандеш сравнялся по ассистам в АПЛ с Криштиану Роналду

вчера, 10:54
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон3 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился результативной передачей в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги против «Вулверхэмптона» (4:3).

Таким образом, Фернандеш отдал свой 37-й ассист в рамках АПЛ, сравнявшись по этому показателю с Криштиану Роналду. Среди португальских футболистов только Нани отдал больше результативных передач в чемпионате Англии — 43.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 17:42
Ну да, при Фергюсоне и Роналду пасовал. 32 из 37 ассистов еще с тех времен.
Кстати у Руни за те же пять лет вообще 46 ассистов в АПЛ.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:41
Просто Роналду в МЮ опорником был, поэтому ассистов не так много)
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 14:26
Ивините, но вы меня не убедили, слово идиот не является троллингом, троллингом можно считать слово "гном" в адрес Месси, или "пенальду" в адрес Роналду, а слово ИДИОТ это прямое оскорбление. Но пусть все останется как есть, мы простые пользователи и Богами не являемся, чтобы нарисовать предели цензуры по желанию. Хорошего дня.
alexgurzan
alexgurzan ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 13:39
Лучшие на усмотрение сотрудников.
Троллинг в адрес футбольных персон не запрещён:
https://www.soccer.ru/rules
Касательно слов "позор" и т.п. - это просто рекомендация, вероятно вырванная из контекста, а не свод правил, как попасть в лучшие.
shur
shur
вчера в 12:27
...действительно абсолютно разные амплуа, ну разве что по количеству передач среди португалов, играющих в Англии...!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:13, ред.
А можете объяснить, как такой комментарий попал в лучший блок? Кажется, слово "идиот" находится вне цензуры и является оскорблением. Просто хочу уточнить что в тренде, что - нет, а то торопился когда распечатал слово "передач", и ошибся и попал под автоцензуру. Вот невезуха...Еще хочу уточнить: это в порядке вещей назвать великого футболиста хапугой и пистоном и не получить штраф? Раньше говорили что не используйте слово позор (не мне говорили, а другим), а то ваши комментарии не могут попасть в лучший блок, а сейчас кажется другие тренды.

Да, такого, я еще не видел. Осталось, только сопли купить. Ну, так чем хуже использованная туалетная бумага Месси? Причем, я уверен, что, если какойто идиот купит, то, неприменно, чaсть денег- этот пистон заберет себе. Он нигде не прогадает, тот еще хапуга...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:01, ред.
Честно, не понял...

И в мыслях не было оскорблять. У меня нет привычки оскорблять футболиста, потому что считаю это бессмысленным действием.
alexgurzan
alexgurzan ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 11:50
Обычно мат попадает под автоцензуру или ссылки на сторонние футбольные ресурсы, в данном случае была ошибка/опечатка в слове "передач", созвучная с матерным словом, и комментарий попал под автоцензуру.
Поправил это слово в комментарии, теперь его можно редактировать.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 11:29
А что значит попал под автоцензуру?

"Комментарий недоступен для редактирования, т.к. попал под "автоцензуру" или выбран Лучшим"
112910415
112910415
вчера в 11:28
а вот это не имеет значения, совсем
shlomo
shlomo
вчера в 11:24
Ну Криш особо никогда ассистами и не занимался, обычно сам старался забить.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:13
А сколько у него титулов?
Гость
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