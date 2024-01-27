7 невероятных статистических достижений «Байера» Алонсо. Могут побить много рекордов

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сегодня, 17:24

Собрали для вас статистику, которая доказывает, что «Байер» идет за «Серебряной салатницей».

Вчера Юрген Клопп объявил о своем решении покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона — Хаби Алонсо входит в число тех, кто может заменить немецкого тренера. Этот сезон уже доказал, что из испанца может вырасти легендарный коуч.

Конечно, заменить Клоппа будет весьма непросто. Юрген с присущей ему страстью ворвался в сердца болельщиков «красных» и останется там навсегда. Но «Ливерпулю» все же придется искать замену и бывший футболист команды Хаби Алонсо теперь может считаться чуть ли не главным кандидатом на это место.

У испанского тренера уже имеются теплые отношения с болельщиками «Ливерпуля», поэтому его точно примут и примут тепло. Да и сезон он проводит просто невероятно. Если будет взята Бундеслига, то он может вернуться в город, где ковали славу The Beatles, на высокой ноте.

«Байер» Алонсо сейчас возглавляет Бундеслигу — за этой командой в последнее время было очень интересно наблюдать.

Мюнхенская «Бавария» сумела выиграть 11 титулов подряд в Бундеслиге, но теперь эта серия может прерваться. Да, в прошлом сезоне в последнем туре плакал Дортмунд, а Мюнхен ликовал, но в этой кампании все может завершиться раньше, хотя и отрыв составляет всего четыре очка. «Баварию» лихорадит, она может провалиться в нынешнем сезоне. Этим шансом просто необходимо воспользоваться.

Впрочем, не только «Ливерпуль» будет бороться за Алонсо, но и пресловутая «Бавария», ведь Хаби и за нее успел поиграть. Да и «Реал» не прочь вернуть своего бывшего футболиста.

Когда Алонсо спросили о слухах, связывающих его с работой в «Ливерпуле», то он сказал репортерам:

Слухи — это нормально, но я сосредоточен на «Байере». Сейчас я очень доволен своими игроками. Что касается Клоппа, то я испытываю огромное уважение и восхищение его работой.

7 фактов, которые доказывают, что Хаби смог бы стать наследником Юргена в «Ливерпуле»

1. У Алонсо 64,06 процента побед в матчах у руля «Байера». Для сравнения за время пребывания в дортмундской «Боруссии» Клопп сумел добиться следующего показателя побед — 56,4%.

2. С момента назначения на пост главного тренера «Байера» в октябре 2022 года Алонсо сумел набрать 93 очка из возможных 132.

3. Леверкузенский «Байер» – единственная команда в пятерке лучших лиг Европы, которая еще не проиграла ни одного матча в этом сезоне. Впечатляет то, что они могут похвастаться непобедимой серией не только в Бундеслиге, но и в Лиге Европы и Кубке Германии.

4. Если «Байер» не сбавит свой темп, то завершит сезон с 96 очками. Этот результат станет новым рекордом Бундеслиги.

5. В среднем команда Алонсо наносит за матч 16,94 удара в этом сезоне. Из пяти ведущих лиг Европы только «Ливерпуль» и «Бавария» добились большего показателя.

6. Леверкузенский «Байер» в этом сезоне забивает в среднем за матч 2,67 гола. Только мюнхенская «Бавария» имеет лучший результат в пятерке лучших лиг Европы.

7. У команды Алонсо показатель xG без пенальти за 90 минут в Бундеслиге составляет 1,97. Любопытно, что у «Ливерпуля» аналогичный показатель составляет 1,94.

Из этого следует вывод, что в этом сезоне родилась новая звезда. Алонсо против «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы (статистика за 90 поединков) это было бы очень интересно, согласны?