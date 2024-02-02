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вчера, 10:56

«Бетис» подписал нападающего «Осасуны» за 4 миллиона евро. Контракт рассчитан до июня 2027 года.

Чими Авила выступал за «Осасуну» с лета 2019 года. На его счету: 123 игры, 29 голов, 10 ассистов и 30 карточек (27 жёлтых и 3 красных). В текущем сезоне Авила провёл 19 матчей в Ла Лиге и Лиге Европы, забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 6 карточек (4 жёлтых и 2 красных). Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего аргентинца в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Бетис» усилился игроком «Галатасарая».