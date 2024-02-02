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«Бетис» подписал нападающего «Осасуны»

вчера, 10:56

«Бетис» подписал нападающего «Осасуны» Луиса Эсекьеля Авилу за 4 миллиона евро. Контракт рассчитан до июня 2027 года.

Чими Авила выступал за «Осасуну» с лета 2019 года. На его счету: 123 игры, 29 голов, 10 ассистов и 30 карточек (27 жёлтых и 3 красных). В текущем сезоне Авила провёл 19 матчей в Ла Лиге и Лиге Европы, забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 6 карточек (4 жёлтых и 2 красных). Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего аргентинца в 3,5 миллиона евро.

«Бетис» подписал нападающего «Осасуны»

Ранее сообщалось, что «Бетис» усилился игроком «Галатасарая».

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Все комментарии
abp366wbz6hr
abp366wbz6hr
вчера в 13:53
«Бетис» совершил удачную сделку, подписав Луиса Эсекьеля Авилу. Авила является опытным и результативным нападающим, который может помочь «Бетису» улучшить свои результаты на поле. 4 миллиона евро за игрока с такой статистикой и возрастом - это хорошая цена. Клуб верит в игрока и рассчитывает на его долгосрочное сотрудничество.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:22
Ну если он Осасуне вообще не нужен, то подавайте его пока 4 ляма дают
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:14
Довольно средний игрок и цена средняя.
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