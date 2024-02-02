Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Нападающий «Динамо» создал наибольшее количество голевых моментов в РПЛ

вчера, 14:36

Опубликован список топ-5 игроков по количеству созданных голевых моментов в первой части сезона РПЛ. Лидером является нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Он создал 41 голевой момент. Также Тюкавин лидирует по показателю xG.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний россиянин провёл 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

Нападающий «Динамо» создал наибольшее количество голевых моментов в РПЛ

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бруну Фернандеш сравнялся по ассистам в АПЛ с Криштиану Роналду
Вчера, 10:54
Клопп одержал двухсотую победу в АПЛ
01 февраля
Де Брюйне вышел на чистое 3-е место по голевым передачам в истории АПЛ
31 января
В Серии А впервые с сезона 1960/61 не забили 5 пенальти в одном туре
29 января
Рамос обошёл Месси по количеству матчей в Ла Лиге
29 января
«Барселона» пропустила 5 голов дома в Ла Лиге впервые с 1963 года
27 января
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ soccer player 1 (раскрыть)
сегодня в 16:01
Спасибо за ответ. Теперь понятно.
soccer player 1
soccer player 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:40, ред.
Здравствуйте уважаемый. Я не Саркис. Возможно его сосед). Но, уважаю его мнение, также, как и ваше. И вообще, многих соккерчан, читаю с удовольствием.
soccer player 1
soccer player 1
сегодня в 08:31
Я еще не читал комментарии. Но, уверен. Все рады за Костю…
Vladimir808
Vladimir808 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 06:04
Спасибо. Понял.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:25
Добрейший вечерок, Дружище!!!
Да, приятно- действительно!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:23
...Добрый вечерок! Как приятно порою, хоть где то букву "Д" увидеть на первом месте, да уж.....!
SeregaMilan55555
SeregaMilan55555
вчера в 19:13
Это больше подходит назвать другими словами,лучший транжира голевых моментов.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 17:36
Добрый день. Ничего страшного, сами по себе жалобы не влияют на что-либо.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:35
Тюкавину и Чалову здоровья и успехов на футбольных турнирах!!!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:33, ред.
Уважаемые модераторы!!!
В телефоне вращал экран и кому-то влепил жалобу!!(
Отмените пожалуйста. Это не я, это телефон и спешка с большим пальцем,)))
Приношу свои извинения.
112910415
112910415
вчера в 16:45
реализация-то слабая, однако
Capral
Capral
вчера в 16:35, ред.
Да, надо признать- Тюка не является лидером атак ДИНАМО. Команде нужен голевой форвард, о чём я постоянно говорю.

Играет парень практически на чистых мячах, об этом я тоже писал. Иключительно позиционный форвард, часто теряется в простых ситуациях, атаку разогнать не может. Всегда чувствуется неуверенность в своих силах. Хотя чисто физически парень неплохо сложен, хорошо играет головой. С техникой не на "ты", но относительно неплохая, голевое чутьё в порядке.

В принципе как для нападающего всего понемногу и всего хватает. Не хватает пока большей результативности и уверенности. Ну и конечно футбольного интеллекта, хотелось бы побольше, слишком прямолинейно, Костя играет без выдумки. Но ничего, немного опыта, больше практики, и заиграет парень. Его отец, Тюкавин старший, играл точно также в бенди, без особого креатива и выдумки, но как играл!!!

Удачи, Тюкавину! Удачи- ДИНАМО!
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:11
Нападающий «Динамо» создал наибольшее количество голевых моментов в РПЛ

- Прикольно. Новые темы - "языки почесать". Предлагаю - защитник РПЛ, больше всех "напоровший косяков"; - игрок, дольше всех выходивший на замену; - нападающий РПЛ, больше всех попадающий в оффсайд; игроки РПЛ, просидевшие на скамье запасных весь сезон, и ни разу на вышедших на поле; самые грубые игроки (костоломы) РПЛ; игроки, мечтающие уехать за рубеж; и т.п.
ОПС
ОПС
вчера в 16:05
А я надеюсь, что моменты все таки преобразуются в голы. Да будет это!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:43
Когда же это прекратится , подсчет ожидаемых голов, число созданных моментов.?
Ерунда какая то. Футбол не фигурное катание, где идет подсчет элементов, их сложности и т.д. В футболе один критерий - забитые голы. Касьера провел 18 матчей, забил 16 голов. Безоговорочно лучший. А у Тюкавина кпд почти как у паровоза около 10 %, остальное в воздух. Даже у Чалова кпд выше чем у Тюкавина. Пусть бегает и что то создает.
ev29cpwgyhm2
ev29cpwgyhm2
вчера в 15:14
Один из перспективных наших нападающих
lotsman
lotsman
вчера в 15:12
Создавать моменты и не реализовывать их, это пустой звон. К примеру, Тюкавин на первом месте с 8 голами из созданных моментов, а Касьерра на последнем с 15 голами. Отсюда следует, что Тюкавин хорошо работает, но почти в холостую. Команда плохо реализует созданные им моменты. А вот у Касьерры и команды, дела намного лучше.)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ nsn3h54qa92b (раскрыть)
вчера в 15:04
Конечно пусть продолжает, 80% в молоко.
6dhbzrehn9gx
6dhbzrehn9gx
вчера в 15:03
Теоретически Джон по xG может Костика догнать, но посмотрим уже весной на их противостояние.
nubom
nubom
вчера в 14:53, ред.
Неужели он так и грибы собирает: 80 из 100 - в кусты? Кассьерра - тот хоть пол корзинки притаскивает
nsn3h54qa92b
nsn3h54qa92b
вчера в 14:52, ред.
Костик просто молодчина в этом сезонен.... продолжай в том де духе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:50
Кто-то должен быть лучшим. Пусть это будет динамовец...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 