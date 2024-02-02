Нападающий «Динамо» создал наибольшее количество голевых моментов в РПЛ

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вчера, 14:36

Опубликован список топ-5 игроков по количеству созданных голевых моментов в первой части сезона РПЛ . Лидером является нападающий «Динамо» и сборной России . Он создал 41 голевой момент. Также Тюкавин лидирует по показателю xG.