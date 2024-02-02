Нападающий «Динамо» создал наибольшее количество голевых моментов в РПЛ

Опубликован список топ-5 игроков по количеству созданных голевых моментов в первой части сезона РПЛ. Лидером является нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Он создал 41 голевой момент. Также Тюкавин лидирует по показателю xG.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний россиянин провёл 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ерунда какая то. Футбол не фигурное катание, где идет подсчет элементов, их сложности и т.д. В футболе один критерий - забитые голы. Касьера провел 18 матчей, забил 16 голов. Безоговорочно лучший. А у Тюкавина кпд почти как у паровоза около 10 %, остальное в воздух. Даже у Чалова кпд выше чем у Тюкавина. Пусть бегает и что то создает.
Ерунда какая то. Футбол не фигурное катание, где идет подсчет элементов, их сложности и т.д. В футболе один критерий - забитые голы. Касьера провел 18 матчей, забил 16 голов. Безоговорочно лучший. А у Тюкавина кпд почти как у паровоза около 10 %, остальное в воздух. Даже у Чалова кпд выше чем у Тюкавина. Пусть бегает и что то создает.
Играет парень практически на чистых мячах, об этом я тоже писал. Иключительно позиционный форвард, часто теряется в простых ситуациях, атаку разогнать не может. Всегда чувствуется неуверенность в своих силах. Хотя чисто физически парень неплохо сложен, хорошо играет головой. С техникой не на "ты", но относительно неплохая, голевое чутьё в порядке.
В принципе как для нападающего всего понемногу и всего хватает. Не хватает пока большей результативности и уверенности. Ну и конечно футбольного интеллекта, хотелось бы побольше, слишком прямолинейно, Костя играет без выдумки. Но ничего, немного опыта, больше практики, и заиграет парень. Его отец, Тюкавин старший, играл точно также в бенди, без особого креатива и выдумки, но как играл!!!
Удачи, Тюкавину! Удачи- ДИНАМО!
Играет парень практически на чистых мячах, об этом я тоже писал. Иключительно позиционный форвард, часто теряется в простых ситуациях, атаку разогнать не может. Всегда чувствуется неуверенность в своих силах. Хотя чисто физически парень неплохо сложен, хорошо играет головой. С техникой не на "ты", но относительно неплохая, голевое чутьё в порядке.
В принципе как для нападающего всего понемногу и всего хватает. Не хватает пока большей результативности и уверенности. Ну и конечно футбольного интеллекта, хотелось бы побольше, слишком прямолинейно, Костя играет без выдумки. Но ничего, немного опыта, больше практики, и заиграет парень. Его отец, Тюкавин старший, играл точно также в бенди, без особого креатива и выдумки, но как играл!!!
Удачи, Тюкавину! Удачи- ДИНАМО!