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В УЕФА отреагировали на решение Европейского суда по Суперлиге

сегодня, 14:01

В УЕФА прокомментировали решение Европейского суда о снятии запрета на создание Суперлиги.

Это решение не подразумевает одобрения или утверждения так называемой Суперлиги, а, скорее, подчёркивает исторический недостаток в системе предварительной выдачи разрешений УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранён в июне 2022 года. УЕФА уверен в надёжности своих новых правил и в том, что они соответствуют всем европейским законам и правилам.

УЕФА по-прежнему твёрдо поддерживает европейскую футбольную пирамиду, обеспечивая её дальнейшее служение более широким интересам общества. Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, европейскими учреждениями, правительствами и партнёрами.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы вмешательства европейских и национальных законов.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:37
Европа решает
lotsman
lotsman
сегодня в 14:43
Дипломатическая классика, сказано много и ничего.)
bashnat013
bashnat013
сегодня в 14:13
Ещё раз доказывает как европейцы могут нагнуть любые организации и не смотря не на кого создавать свои новые,вот бы некоторым поучиться
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:10
Ха-ха-ха, вот Флорентино Перес всех их напугал))
112910415
112910415
сегодня в 14:07
чеканная, мощная, совершенная бюрократическая формулировка !
но продраться к смыслу нелегко
bp32kmj6za77
bp32kmj6za77
сегодня в 14:06
Ещё шейхи арабы не сказали последнее слово
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