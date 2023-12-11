В УЕФА отреагировали на информацию о возможном продлении срока Чеферина

В пресс-службе УЕФА прокомментировали информацию о том, что глава организации Александер Чеферин намерен внести поправки в устав Союза европейских футбольных ассоциаций, в результате чего срок его полномочий может быть продлён до 2031 года.
Юридический комитет предложил ряд изменений в устав, которые разъясняют некоторые существующие положения, чтобы гарантировать, что ни одно из них не будет иметь обратной силы — в соответствии с основным правовым принципом. Комитет по управлению и исполнительный комитет одобрили изменения, которые теперь будут рассмотрены конгрессом УЕФА в феврале.