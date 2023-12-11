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В УЕФА отреагировали на информацию о возможном продлении срока Чеферина

вчера, 16:41

В пресс-службе УЕФА прокомментировали информацию о том, что глава организации Александер Чеферин намерен внести поправки в устав Союза европейских футбольных ассоциаций, в результате чего срок его полномочий может быть продлён до 2031 года.

Юридический комитет предложил ряд изменений в устав, которые разъясняют некоторые существующие положения, чтобы гарантировать, что ни одно из них не будет иметь обратной силы — в соответствии с основным правовым принципом. Комитет по управлению и исполнительный комитет одобрили изменения, которые теперь будут рассмотрены конгрессом УЕФА в феврале.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:21
Комитет по управлению и исполнительный комитет одобрили изменения, которые теперь будут рассмотрены конгрессом УЕФА в феврале.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:10
Ему сказали - да ты о...ел!
lotsman
lotsman
вчера в 17:08
Из этого объяснения понятно, что ничего не понятно.)
Incredulous
Incredulous ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:08
"Комитет по управлению и исполнительный комитет одобрили изменения, которые теперь будут рассмотрены конгрессом УЕФА в феврале."

Типа, подтвердили.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:06
Так долго и путанно объясняли , что эти изменения одобрили, но это ещё не всё и их теперь будет рассматривать и одобрять конгресс ; вывод - работа "кипит" и "пенится".
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:59
Зачем такая новость которая ни о чем ... пройдет февраль и тогда уже по факту что принято.
112910415
112910415
вчера в 16:57
типа опровергли что ли ?
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