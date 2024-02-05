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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИталия. Серия А 2023/2024

«Ювентус», «Интер» и «Милан» выступают за сокращение Серии А

вчера, 23:26

Как сообщает Джованни Альбанезе, «Ювентус», «Интер» и «Милан» выступили за сокращение количества в Серии А на собрании по реформации лиги.

Итальянские гранды предложили сократить количество команд в лиге с 20 до 18.

Клубы аргументируют свой выбор предложением сократить количество матчей в насыщенном сезоне. При этом, эти клубы изначально выступали за участие в проекте Суперлиги.

Однако решение о сокращении количества команд не было принято единогласно.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:06
20 - многовато может быть. Но в Италии любят футбол. Всегда надо думать и о провинции.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:19
Надо давно выделить топ-клубы в отдельную лигу и не морочить голову.
112910415
112910415
сегодня в 08:09
как всегда, интересы "больших" и "маленьких" клубов не совпадают,
и даже противоположны !
4e5ttp3e7zb4
4e5ttp3e7zb4
сегодня в 06:41
Конечно СУПЕРЛИГА этому причина. А 20 команд вполне нормально.
z5nra4sn43su
z5nra4sn43su
сегодня в 05:33
Конечно для них лучше отдыхать,чем играть
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:38
А мы против, интересно смотреть как андердоги иногда портят нервишки страдальцам растущих за сокращение Серии А
Гость
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