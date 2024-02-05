«Ювентус», «Интер» и «Милан» выступают за сокращение Серии А

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вчера, 23:26

Как сообщает Джованни Альбанезе, «Ювентус», «Интер» и «Милан» выступили за сокращение количества в Серии А на собрании по реформации лиги.

Итальянские гранды предложили сократить количество команд в лиге с 20 до 18.

Клубы аргументируют свой выбор предложением сократить количество матчей в насыщенном сезоне. При этом, эти клубы изначально выступали за участие в проекте Суперлиги.

Однако решение о сокращении количества команд не было принято единогласно.