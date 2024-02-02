Лапорта назвал клубы, которые могут сыграть в Суперлиге

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вчера, 21:18

Президент «Барселоны» рассказал о клубах, которые имеют шансы сыграть в Суперлиге. Турнир может стартовать в сезоне 2025/26 либо в розыгрыше 2024/25.

На данный момент каталонцы и «Реал» являются единственными участниками проекта. Лапорта заявил, что английские клубы, отказавшиеся от соревнования, не будут играть в нем ключевую роль.

Функционер в качестве возможных представителей Суперлиги назвал «Интер», «Милан», «Наполи», «Рому», «Марсель», «Порту», «Бенфику», «Спортинг», ПСВ , «Фейеноорд», «Аякс», «Андерлехт» и «Брюгге».

Ранее был опубликован новый формат Суперлиги.