Лапорта назвал клубы, которые могут сыграть в Суперлиге

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о клубах, которые имеют шансы сыграть в Суперлиге. Турнир может стартовать в сезоне 2025/26 либо в розыгрыше 2024/25.
На данный момент каталонцы и «Реал» являются единственными участниками проекта. Лапорта заявил, что английские клубы, отказавшиеся от соревнования, не будут играть в нем ключевую роль.
Функционер в качестве возможных представителей Суперлиги назвал «Интер», «Милан», «Наполи», «Рому», «Марсель», «Порту», «Бенфику», «Спортинг», ПСВ, «Фейеноорд», «Аякс», «Андерлехт» и «Брюгге».
Ранее был опубликован новый формат Суперлиги.