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Лапорта назвал клубы, которые могут сыграть в Суперлиге

вчера, 21:18

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о клубах, которые имеют шансы сыграть в Суперлиге. Турнир может стартовать в сезоне 2025/26 либо в розыгрыше 2024/25.

На данный момент каталонцы и «Реал» являются единственными участниками проекта. Лапорта заявил, что английские клубы, отказавшиеся от соревнования, не будут играть в нем ключевую роль.

Функционер в качестве возможных представителей Суперлиги назвал «Интер», «Милан», «Наполи», «Рому», «Марсель», «Порту», «Бенфику», «Спортинг», ПСВ, «Фейеноорд», «Аякс», «Андерлехт» и «Брюгге».

Ранее был опубликован новый формат Суперлиги.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:40
зря он тут на персоналии-то перешёл )
ABir
ABir
сегодня в 06:15
ПСЖ и Баварии нет в списке, что-то не все гладко в этой новой лиге
therapy
therapy
сегодня в 01:10
Я понимаю делать закрытую Лигу внутри страны на примере НХЛ и КХЛ, но делать Лигу из клубов из нескольких стран причем приглашать клубы которые просто на слуху, нонсенс... каким местом можно было это придумать?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ therapy (раскрыть)
сегодня в 01:00, ред.
Ювентус поиграл в "Суперлигу" доигрался , сначала был с Барселоной и Реалом, аля три богатыря против всех, а получилось как в известной басне (см. фото) , затем ушёл и стал вроде свой, плюс и в мутных схемах играл, тут уже не два, а три минимум стула , думаю Реал и Барселона сами разочарованы в Юве, но это лишь моя догадка, а на самом деле список это не трейлер, а лишь тизер чтобы подпалить УЕФАшный улей
Capral
Capral ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 00:53, ред.
Дело в том, что по большому счету, мне нет никакого дела до суперлиги и уж точно до Гобачева. Не хочу разводить здесь политику, но только, мои близкие Друзья знают, какую ненависть я испытываю к этому человеку, за развал родной страны... А вспомнил я его фразу, только потому, что к слову пришлось, не более того. Так что, не извольте беспокоиться, товарищ Месси.
therapy
therapy ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:46
А Ювентус не попал потому-то в договорняках участвовал, где-то могут схитрить?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ therapy (раскрыть)
сегодня в 00:42
Немцы живут в системе, Суперлига это Утопия где нет конкретики, много слов мало фактов, а немцы именно на факты и упираются, у них внутри лиги не раздут рынок как в АПЛ, живут по принципу лучшее враг хорошего, я могу ошибаться ведь я всего лишь человек! В списке те кому деньги не помешали бы, но как я говорю благополучие одних на вершине пирамиде будет стоить банкротства других или финансовых потерь
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:37
Как можно вообще цитировать фразы М.С. Горбачева?
Я бы лучше вспомнил старого абхаза, который выдал в зале во всеуслышание: "Пропала Россия", после выступления Горбачева, который был под влиянием своей жены Раисы.
Да и в известном фильме "Место встречи изменить нельзя", Шарапов довёл свое дело до логического конца!!!
Как и доведут до конца проект суперлиги!
therapy
therapy ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:12
Так в списке нет и немцев с ними что не так (Бавария, Боруссия) ? Или это лига с кем испанцем играть легко?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:05
Маэстро, как говорится- чистая девятка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ведь он прав, мутно, както всё... Да и без британских клубов- не тот компот. Маэстро, Вы вывели его- на чистую воду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Как говорил М.С.Горбачев: "Так вот, где собака порылась"!!!
Futurista
Futurista
вчера в 22:45
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:30
Зачем этот тип называет этих клубов? Ждём давления на этих клубов со стороны их лиг.
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:29
Это разве Суперлига?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ therapy (раскрыть)
вчера в 22:13, ред.
Как зачем, а для чего нужны финансовые пирамиды, чтобы хорошо жилось всем и всегда, Мавроди наглядно это показал, Реалу с Барселоной только запуститься и сразу миллиард капает, молчат о долях участвующих, без АПЛ видимо много оставят себе, а затем выйдут и скажут
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:10
А как же Пари НН если гулять то по полной, надо было Басту пригласить, а то он Ска отправил играть в два турнира Медиалигу и Небесную лигу одновременно
therapy
therapy
вчера в 22:05
Не понимаю зачем в футболе закрытая лига? деньги рубить и взносы принимать.
Alexander Zverev
Alexander Zverev
вчера в 21:51
Отсутствие английских команд говорит о многом, но я удивляюсь почему не согласился Манчестер Сити? Вроде, их руководство любит деньги и этот турнир мог бы принести им много денег. Но сказали нет. Про Арсенал и не говорю. Названные команды, вероятно, согласились участвовать, поскольку им не обязательно финишировать в четверке лучших в своей лиге, чтобы играть в Суперлиге, как это делается в Лиге чемпионов. А может быть, они хотят проявить себя на таком престижном турнире, который может и не состояться.
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 21:46
Всё равно продавят, протолкнут суперлигу. Мне хочется побыстрее увидеть этот турнир. Думаю всем понравится, то ещё будет зрелище.
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