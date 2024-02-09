Организатор матча «Интер Майами» вернёт 50% средств из-за отсутствия Месси

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вчера, 15:05

Компания Tatler Asia, организатор товарищеского матча между сборной лучших игроков чемпионата Гонконга и «Интер Майами», на фоне давления со стороны официальных лиц и общественности объявила о возврате 50% средств на билеты в связи с тем, что на поле не вышел нападающий клуба МЛС .

Аргентинец был включён в заявку на игру, но на замену не вышел. Главный тренер американской команды Херардо Мартино ранее рассказал, что у футболиста воспаление мышц задней поверхности бедра, поэтому было решено не рисковать здоровьем форварда.

Возврат будет доступен тем, кто приобрёл билеты по официальным каналам.