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Организатор матча «Интер Майами» вернёт 50% средств из-за отсутствия Месси

вчера, 15:05

Компания Tatler Asia, организатор товарищеского матча между сборной лучших игроков чемпионата Гонконга и «Интер Майами», на фоне давления со стороны официальных лиц и общественности объявила о возврате 50% средств на билеты в связи с тем, что на поле не вышел нападающий клуба МЛС Лионель Месси.

Аргентинец был включён в заявку на игру, но на замену не вышел. Главный тренер американской команды Херардо Мартино ранее рассказал, что у футболиста воспаление мышц задней поверхности бедра, поэтому было решено не рисковать здоровьем форварда.

Возврат будет доступен тем, кто приобрёл билеты по официальным каналам.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:48
Это хороший поступок со стороны организаторов.
112910415
112910415
вчера в 17:34
косяк получился, правда
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:05
Дорого он им обошёлся,зачем вообще с ними связались!?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 16:29
Месси точно к этому никакого отношения не имеет..
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:04
Зачем им Месси?
Он не играет в футбол, в который играл уже давно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:17
Очевидно же, что Месси плевать на эти товарняки)
Capral
Capral
вчера в 15:13
Как говорил, А.Д.Папанов, в бессмертной советской классике: "С жульём допустим надо бороться"!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:12
Извините, бога не было на шоу !)
dspghbv88kja
dspghbv88kja
вчера в 15:08
Тут впору все 100% возвращать, мошенничеством попахивает.
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