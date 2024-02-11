Битело рассказал, почему перешёл в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» и олимпийской сборной Бразилии рассказал, почему решился на переезд в РПЛ .

Как и все латиноамериканские игроки, я всегда хотел уехать в Европу, потому что здесь самый высокий уровень футбола и жизни. Правда, совру, если скажу, что думал именно о России. Но в итоге вариант с «Динамо» оказался единственным реальным — в остальных европейских чемпионатах закрылось окно. Решил посоветоваться со знакомыми — с Ренаном из «Зенита», с Фернандо Итало из «Урала». Они сказали, что в России всё спокойно, беспокоиться не о чем. Приезжай. Теперь я здесь и очень счастлив, что сделал такой выбор. В команде отличная атмосфера, мы боремся за высокие места.