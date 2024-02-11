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Битело рассказал, почему перешёл в «Динамо»

вчера, 09:58

Полузащитник «Динамо» и олимпийской сборной Бразилии Битело рассказал, почему решился на переезд в РПЛ.

Как и все латиноамериканские игроки, я всегда хотел уехать в Европу, потому что здесь самый высокий уровень футбола и жизни. Правда, совру, если скажу, что думал именно о России. Но в итоге вариант с «Динамо» оказался единственным реальным — в остальных европейских чемпионатах закрылось окно. Решил посоветоваться со знакомыми — с Ренаном из «Зенита», с Фернандо Итало из «Урала». Они сказали, что в России всё спокойно, беспокоиться не о чем. Приезжай. Теперь я здесь и очень счастлив, что сделал такой выбор. В команде отличная атмосфера, мы боремся за высокие места.

Битело перешёл в «Динамо» в сентябре 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 24-летний центральный полузащитник сыграл 15 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermrkt оценивает бразильца в 10 миллионов евро.

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guudyasxzh69
guudyasxzh69
вчера в 12:50
Битело сделал очень смелый и решительный шаг, переехав играть в Россию, и его слова о том, что он счастлив со своим выбором, вдохновляют других молодых игроков. РПЛ продолжает привлекать талантливых игроков со всего мира, и пример Битело доказывает, что, несмотря на сложности, связанные с переездом в новую страну, это может открыть новые возможности для роста и успеха в футболе.
ОПС
ОПС
вчера в 11:14
Понравилось слово Динамо, теперь, главное, чтобы Динамо и динамовцы понравились и пришли ко двору тебе.
Храневец
Храневец
вчера в 10:07
Успехов в дальнейшем !!!!!!!!
r3nkf3yquqw6
r3nkf3yquqw6
вчера в 10:04
Динамо в хорошем настроении готовятся
Гость
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