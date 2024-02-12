«Никто не застрахован от каких‑либо трансферов». Галактионов — о Тикнизяне

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал возможный уход из команды футболиста .

Наир — наш игрок, который сильно вырос за последнее время. Я его знаю чуть ли не с детства, когда он у нас играл на чемпионате Европы, конкурируя, кстати, за место в составе с Круговым. Он прошел все этапы, и его переход из ЦСКА в «Локомотив» происходил на наших глазах. Тикнизян развивается, дает результат и, следовательно, интересен на рынке. Тем не менее мне бы хотелось, чтобы у нас команда была с определенным костяком, с боеспособным коллективом. Есть спайка, есть микроклимат в коллективе, дающие разницу. Наир, безусловно, часть существующего костяка.

Впрочем, есть футбольная жизнь, никто не застрахован от каких‑либо трансферов. И опять же незаменимых у нас нет, мы про это всегда говорим.