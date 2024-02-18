Осимхен может пропустить первый матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Нападающий «Наполи» может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится 21 февраля.

Ранее футболист не принял участия в поединке с «Дженоа» (1:1). На Кубке Африканских Наций игрок помог сборной Нигерии дойти до финала, где коллектив уступил Кот-д'Ивуару (1:2).

Главный тренер «Наполи» дал комментарий по теме:

Мы можем лишь надеяться, что он будет готов, но вероятность участия Виктора в матче сложно оценить. По его словам и словам медицинского персонала, Осимхен еще не полностью готов, у него есть некоторые проблемы с мышцами.

После Кубка Африканских Наций было бы глупо рисковать им сейчас и терять его еще на пару месяцев. Виктор будет тренироваться завтра, и мы надеемся, что к игре с «Барселоной» он будет готов.