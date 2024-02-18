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Осимхен может пропустить первый матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

вчера, 10:40
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона21.02.2024 в 23:00 Не начался

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится 21 февраля.

Ранее футболист не принял участия в поединке с «Дженоа» (1:1). На Кубке Африканских Наций игрок помог сборной Нигерии дойти до финала, где коллектив уступил Кот-д'Ивуару (1:2).

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри дал комментарий по теме:

Мы можем лишь надеяться, что он будет готов, но вероятность участия Виктора в матче сложно оценить. По его словам и словам медицинского персонала, Осимхен еще не полностью готов, у него есть некоторые проблемы с мышцами.

После Кубка Африканских Наций было бы глупо рисковать им сейчас и терять его еще на пару месяцев. Виктор будет тренироваться завтра, и мы надеемся, что к игре с «Барселоной» он будет готов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:07
Барса малость посильнее ...
f8txrcruf3mr
f8txrcruf3mr
вчера в 14:13
Может хоть это поможет Барселоне пройти дальше
srp484xnq5u6
srp484xnq5u6
вчера в 13:43
Ситуация с Виктором Осимхеном вызывает беспокойство. Остаётся надеяться, что Осимхен успеет восстановиться к матчу.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 13:23
Мёртвые они оба, вопрос- кто мертвее? Мне кажется- Барса.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:09
Не, Наполи совсем мёртвый, Барса хоть забивает, выигрывает, а эти уже всё, закончились, что командно, что индивидуально.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:24
Осимхен не хочет участвовать в этом позоре
Capral
Capral
вчера в 11:52, ред.
У такой Барсы как сейчас можно и без Осимхена выиграть. Комедийная и смехотворная пара получилась. Был, такой фильм американский "Тупой и ещё тупее".

По итогам этого противостояния, мы узнаем- кто же, ещё тупее...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:50
этот человек в маске сильно сдал как и весь Наполи а во всём виноват владелец клуба слишком он часто меняет тренеров
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:23
Не сможет-заменят другим игроком. В качестве немного потеряют, делов-то...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:13
Ничейку скатают наверняка, 0:0 или 1:1.
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