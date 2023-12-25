ФИФА может отстранить Бразилию от участия в международных соревнованиях

В воскресенье ФИФА предупредила Бразилию, что может отстранить её национальные сборные и клубы от участия в международных соревнованиях, если вмешательство её футбольного органа приведёт к избранию нового президента в январе.
В письме, адресованном одному из руководителей бразильского футбола, ФИФА сообщила, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) может быть отстранена от соревнований, если не прислушается к призыву подождать и вместо этого проведёт быстрые выборы, чтобы заменить Эдналдо Родригеса на посту президента.
Суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса и всех его подчинённых в CBF от должности 7 декабря в связи с нарушениями, допущенными на его выборах в прошлом году. На прошлой неделе два высших суда Бразилии подтвердили это решение.
То, что не было доселе похожих прецедентов в футболе, вовсе не значит что их невозможно создать...
То, что не было доселе похожих прецедентов в футболе, вовсе не значит что их невозможно создать...