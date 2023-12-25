ФИФА может отстранить Бразилию от участия в международных соревнованиях

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сегодня, 10:45

В воскресенье ФИФА предупредила Бразилию, что может отстранить её национальные сборные и клубы от участия в международных соревнованиях, если вмешательство её футбольного органа приведёт к избранию нового президента в январе.

В письме, адресованном одному из руководителей бразильского футбола, ФИФА сообщила, что Бразильская конфедерация футбола ( CBF ) может быть отстранена от соревнований, если не прислушается к призыву подождать и вместо этого проведёт быстрые выборы, чтобы заменить Эдналдо Родригеса на посту президента.