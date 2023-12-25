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ФИФА может отстранить Бразилию от участия в международных соревнованиях

сегодня, 10:45

В воскресенье ФИФА предупредила Бразилию, что может отстранить её национальные сборные и клубы от участия в международных соревнованиях, если вмешательство её футбольного органа приведёт к избранию нового президента в январе.

В письме, адресованном одному из руководителей бразильского футбола, ФИФА сообщила, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) может быть отстранена от соревнований, если не прислушается к призыву подождать и вместо этого проведёт быстрые выборы, чтобы заменить Эдналдо Родригеса на посту президента.

Суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса и всех его подчинённых в CBF от должности 7 декабря в связи с нарушениями, допущенными на его выборах в прошлом году. На прошлой неделе два высших суда Бразилии подтвердили это решение.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 11:51
Бразильская конфедерация, у себя в конфедерации, может поступать как хочет.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 11:50
Как можно отстранить тех, от кого напрямую зависит интерес международных соревнований!? Ну хорошо, отстранили, их место займет условная Боливия. Кому от этого лучше? Тоже самое, кстати, касается мыслей по поводу отстранения барселоны.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
сегодня в 11:45
Уже всеми адекватными людьми давно сказано: ФИФА - популистский политический орган, уже полностью деградирующий и атрофированный, пляшущий под дудку политических монополистов... Сборные уважающих себя стран без особых зазрений совести могут спокойно из ФИФА выходить и создавать свои международные федерации со своими турнирами и весомыми денежными призами за участие и победы. И всё, вопрос будет решён. Эксклюзивных прав на вершение судьбы мирового футбола чинушам из ФИФА никто не давал. В боксе вон десятки официальных федераций и в каждой свой чемпион. И ничего, никто не истерит.
То, что не было доселе похожих прецедентов в футболе, вовсе не значит что их невозможно создать...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:28
Бразилия - это не Россия, тут десять раз надо будет всё обдумать.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:54
вы провоцируйте забастовку всех игроков играющих за рубежом
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:47
Все будет норм я уверен. Без бразилов никак нельзя в футболе
Гость
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