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Митрофанов: «В ФИФА нейтрально смотрят на вопрос возвращения России»

вчера, 10:56

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, какое отношение в ФИФА к вопросу возвращения российского футбола на международную арену.

В ФИФА нейтрально смотрят на вопрос возвращения России. У них основная позиция: играть должны все, а тем более Россия, которая является огромной футбольной страной, где недавно прошёл чемпионат мира. Но ФИФА не хочет быть организацией, которая примет решение: «Вы договоритесь друг с другом, мы согласимся. Но вмешиваться в вашу систему взаимоотношений неправильно». Пока ФИФА нейтральны, на них давление снижается. Но как только они станут проактивными, давление усилится. Плюс мы помним, где проходит следующий чемпионат мира. Поэтому ФИФА занимает аккуратную позицию.

Также Митрофанов сообщил, как в ФИФА относятся к допуску юношеских сборных России на официальные соревнования.

Когда мы договорились о возвращении юношеских команд, ФИФА в этот же день и без обращения сняла отстранение сборных U-17. Они увидели, что УЕФА снимает запрет, и заявили: «Зачем вам соревноваться, если на наш уровень вы не пройдёте? Поэтому снимаем отстранение автоматически». Причём у ФИФА нет никаких оговорок про техническую возможность. Если УЕФА не найдёт техническую возможность, то и ФИФА ничем и не рискует.

Ранее сообщалось, что глава РФС Александр Дюков примет участие в конгрессе УЕФА.

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