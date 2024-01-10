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ФИФА не станет отстранять Бразилию от международных турниров

вчера, 08:55

В ФИФА не будут отстранять Бразилию от международных соревнований.

В понедельник директор по правовым вопросам Международной федерации футбола Эмилио Гарсия и менеджер КОНМЕБОЛ Родриго Агирре встретились с президентом Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригесом.

Напомним, 7 декабря суд Рио-де-Жанейро отстранил главу CBF от должности из-за нарушений, допущенных на выборах в 2022 году. ФИФА предупредила Бразилию о том, что может отстранить её от международных турниров в случае вмешательства CBF в выборы нового президента.

4 января Верховный суд Бразилии постановил, что функционеру разрешено вернуться на свой пост. Представители ФИФА отметили, что удовлетворены этим решением.

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Перевод с cbf.com.br Фото: Сайт CBF
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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:44
Показательная функционерная бюрократическая возня, не более. "Грозный" надзорный орган решил показать свою "мощь" и напомнил о постоянном повсеместном безысключительном контроле.
ОПС
ОПС
вчера в 10:27
Если уж Бразилию отстранять, то какой тогда футбол в мире будет.
x88syhru7r73
x88syhru7r73
вчера в 10:05
Когда будут судить ФИФА за продажу ЗМ,и ЧМ?
112910415
112910415
вчера в 09:45
пускай живут и работают
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:23
Очень рад, что ФИФА не станет отстранять Бразилию от международных турниров.
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