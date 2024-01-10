ФИФА не станет отстранять Бразилию от международных турниров

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вчера, 08:55

В ФИФА не будут отстранять Бразилию от международных соревнований.

В понедельник директор по правовым вопросам Международной федерации футбола Эмилио Гарсия и менеджер КОНМЕБОЛ Родриго Агирре встретились с президентом Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригесом.

Напомним, 7 декабря суд Рио-де-Жанейро отстранил главу CBF от должности из-за нарушений, допущенных на выборах в 2022 году. ФИФА предупредила Бразилию о том, что может отстранить её от международных турниров в случае вмешательства CBF в выборы нового президента.