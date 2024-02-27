Почеттино рассказал, сколько пропустит Нкунку

Главный тренер «Челси» рассказал, сколько может пропустить нападающий «аристократов» .

Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но мы не знаем, когда именно это произошло. Мы должны наблюдать и оценивать его состояние каждый день, но я думаю, что на данный момент он может выбыть на три или четыре недели.