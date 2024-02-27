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Почеттино рассказал, сколько пропустит Нкунку

вчера, 17:01

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, сколько может пропустить нападающий «аристократов» Кристофер Нкунку.

Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но мы не знаем, когда именно это произошло. Мы должны наблюдать и оценивать его состояние каждый день, но я думаю, что на данный момент он может выбыть на три или четыре недели.

Игрок получил повреждение в финале Кубка Английской Лиги.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:58
Хорошо устроился, пол года не играл,вышел 2 игры сыграл и снова месяц отдых.
Я не понимаю,где наши медики, пол состава в лазарете, команда не играет в евро кубках но при этом в финале КЛ в доп время реально сели.
Есть у нас медики, физиотерапевты или америкмнцы всех уволили и в их понимании это лишний персонал в клубе.
m2h5258zmmsz
m2h5258zmmsz
вчера в 19:32
А уже все равно, пора паковать чемоданы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:17, ред.
Если честно, то очень жаль этого парня, который несколько лет назад выдавал просто шикарную игру и статистику, но после того, как Эдуард Камавинга травмировал его в расположении сборной перед самым началом ЧМ2020, Кристофер тпк и мохет вернуться на прежний уровень.....постоянные травмы преследуют его, это было в последнем сезоне в Лейпциге, это продолжается и сейчас в Челси, правда очень жаль его, лично я кайфовал от его игры, когда он выступал за Лейпциг. Очень надеюсь, что травмы не сломают его и Кристофер еще напомнит о себе! Здоровья игроку!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:56
Жесть…снова у него травма 🤦🏽‍♂️ с лета не играл, в декабре вышел 2 матча отбегал, далее травма…недавно восстановился, и опять травма…он толком даже не играет, откуда травмы. Хотя о чем я, он и в Лейпциге последний сезон много пропустил
fx84zvqyr9pg
fx84zvqyr9pg
вчера в 17:21
Что сказал, что не сказал... ничего конкретного что медики с тренером вообще не общаются?
allemz
allemz
вчера в 17:05
Прелесть 21 века: негр может стать аристократом))
Гость
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