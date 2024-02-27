Почеттино рассказал, сколько пропустит Нкунку

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, сколько может пропустить нападающий «аристократов» Кристофер Нкунку.
Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но мы не знаем, когда именно это произошло. Мы должны наблюдать и оценивать его состояние каждый день, но я думаю, что на данный момент он может выбыть на три или четыре недели.
Игрок получил повреждение в финале Кубка Английской Лиги.
Я не понимаю,где наши медики, пол состава в лазарете, команда не играет в евро кубках но при этом в финале КЛ в доп время реально сели.
Есть у нас медики, физиотерапевты или америкмнцы всех уволили и в их понимании это лишний персонал в клубе.
Я не понимаю,где наши медики, пол состава в лазарете, команда не играет в евро кубках но при этом в финале КЛ в доп время реально сели.
Есть у нас медики, физиотерапевты или америкмнцы всех уволили и в их понимании это лишний персонал в клубе.