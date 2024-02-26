Маньячки атакуют футболистов. Звёзды АПЛ натерпелись от «Дьявольской крошки»

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сегодня, 15:56

А знаменитый игрок «Ливерпуля» нанял охрану.

Безумные фанаты преследуют игроков

В спорте немного женщин во главе клубов, чтобы к игрокам приставали на работе, как к актрисам. Но есть другой вид преследований с подтекстом – «сталкинг». Безумные фанаты у тысяч знаменитостей. Поскольку шизофрения более распространенное заболевание, чем кажется – примерно у одного из трехсот человек на планете есть признаки, а существуют ещё психопаты и люди с иными серьезными психическими расстройствами личности, то легко найти женщин и мужчин, которые преследуют знаменитых футболистов.

Для молодых парней из АПЛ проблема стала очень актуальной. Кто преследует? Например, девушки с сайта, где продают свои фото и видео. Там есть неуспешные модели с большим счетом за пластические операции. Сразу вспоминается парень из Англии, который отдал тысячи фунтов, чтобы стать «похожим» на Бекхэма. У британца ничего не получилось, теперь у него огромные долги. В кредитах также тысячи девушек из социальных сетей. И они считают, что выход – роман с известным футболистом.

Иногда это напоминает триллер, как у Александер-Арнольда. Лучший ассистент в истории АПЛ из числа защитников нанял охрану. Тренту понадобился частный детектив, который выяснил детали. Женщина, которая забрасывала его сообщениями с сексуальным подтекстом и откровенными фотографиями, следила за игроком. Бывала в его любимых ресторанах, приходила на базу «Ливерпуля». Александер-Арнольд устал за год такого преследования, поэтому установил камеры у дома и сигнализацию.

Тяжело общаться с психически нездоровым человеком. А если он тебя преследует, то страшно не только за себя, но за близких людей. Когда Александер-Арнольд блокирует новые сообщения от преследовательницы, то она пишет его родным. Безумная фанатка приходила домой к игроку, поэтому охранники запретили Тренту публиковать сообщения, по которым можно определить его актуальный маршрут. А представьте, когда у игрока есть жена и маленькие дети в школе. Им тоже пришлось бы ходить с охраной.

«Дьявольская крошка» атакует звезд АПЛ

В личных сообщения у известных футболистов тысячи неприличных фотографий. Сочувствуем менеджерам Роналду, там послания не только от женщин. А у Месси нет помощника, который чистит личные сообщения. Лионель вряд ли открывает «личку». Тысячи женщин присылали Месси неприличные фотографии, у аргентинца даже случился конфликт с женой Антонеллой после лайков фото колумбийской модели. Но форвард успешно женат, а в АПЛ много завидных холостяков.

Сталкинг звезд некоторые преследователи используют также для рекламы. Британские издания написали про модель под ником «Дьявольская крошка», которая цеплялась к Маунту из МЮ , Чилуэллу из «Челси» и Гилмору из «Брайтона». Три британца не главные красавцы АПЛ , но 21-летняя мисс Стоун надоедала им звонками, текстовыми сообщениями и фотографиями. Виноват Маунт – неудачливый новичок МЮ . У него была связь на одну ночь с этой девушкой. А дальше она начала преследование.

И сталкерша выдумывала истории. Например, «беременность» от Гилмора, хотя не встречалась с Билли. Шотландец нанял адвокатов и подал в суд, ведь дома был скандал – доказывал родителям, что не знает эту модель. «Дьявольскую крошку» признали виновной в преследовании Гилмора, Чилуэлла и Маунта. Девушка получила три месяца тюрьмы с испытательным сроком на полтора года. Также прошла 30 дней реабилитации в психиатрической клинике и получила 200 часов общественных работ.

Слоун заставили выплатить формальную «компенсацию», 500 фунтов Гилмору, по 300 фунтов Маунту и Чилуэллу. Поскольку Бен, оказывается, главный бабник АПЛ , то у него возникли проблемы с постоянной девушкой, ведь незнакомка названивала подруге Чилуэлла. Личная жизнь всегда влияет на игроков. Тен Хаг даже объясняет плохую игру Антони проблемами за полем, будущими судами о нападении на женщин. Да и Партей из «Арсенала» не заиграл лучше, имея похожие проблемы с законом.

Проблемы в личной жизни влияют на футбол

К мужчинам пристают реже. Иногда помогает смена номера телефона, охрана нужна в крайних случаях. Женщины-преследователи вряд ли нападут на игроков «Ливерпуля», МЮ и «Челси». Нельзя исключать атаку хейтера-мужчины, но это редкость. Знаменитым женщинам сложнее, им неудобно ходить с мужской охраной. Например, сталкер может поджидать в туалете любимого ресторана, куда телохранителю зайти не позволят. Без помощи девушке сложнее отбиться в случае прямой атаки.

Но сочувствуем Александер-Арнольду и другим футболистам. К ним липнут неадекватные фанатки. Любой холостяк из футбола тратит много времени на девушек, пока не успокоится. Но это миф, что мужчины в каждой женщине видят сексуальный объект. Есть личный вкус, все подряд не нравятся. Также у большинства игроков есть подруги или жены. Им тоже неприятно видеть, что любимого засыпают неприличными фотографиями. Иногда возникает ревность, а это ведёт к скандалам дома.

В современном мире достать знаменитость стало проще. Причем врачи говорят, что домогательства от женщин тоже сильно влияют на мужчин. Это неприятно. Особенно если у фанатки много номеров телефонов, круглосуточно засыпает сообщениями. Футболисты постоянно меняют номер телефона, как делает Неймар. Бразильцу пишут женщины с непристойными предложениями. И как знаем по его опыту – будет папой двух детей с разницей в несколько месяцев, Неймар не умеет сказать «нет».

Это вторая сторона медали. На первой обвинения в реальном насилии. Например, Дани Алвес отсидит в тюрьме. Но рядом случаи преследования самих игроков. Важно говорить о странных фанатках, которые цепляются к ним ради получения денег. Месси как-то прекрасно сказал, что если бы не знал будущую жену с детства, то мог остаться одиноким, ведь не доверял женщинам. Любит или использует? Вот этот вопрос задают себе звезды футбола после начала новых отношений.