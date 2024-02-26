Маньячки атакуют футболистов. Звёзды АПЛ натерпелись от «Дьявольской крошки»

А знаменитый игрок «Ливерпуля» нанял охрану.
Безумные фанаты преследуют игроков
В спорте немного женщин во главе клубов, чтобы к игрокам приставали на работе, как к актрисам. Но есть другой вид преследований с подтекстом – «сталкинг». Безумные фанаты у тысяч знаменитостей. Поскольку шизофрения более распространенное заболевание, чем кажется – примерно у одного из трехсот человек на планете есть признаки, а существуют ещё психопаты и люди с иными серьезными психическими расстройствами личности, то легко найти женщин и мужчин, которые преследуют знаменитых футболистов.
Для молодых парней из АПЛ проблема стала очень актуальной. Кто преследует? Например, девушки с сайта, где продают свои фото и видео. Там есть неуспешные модели с большим счетом за пластические операции. Сразу вспоминается парень из Англии, который отдал тысячи фунтов, чтобы стать «похожим» на Бекхэма. У британца ничего не получилось, теперь у него огромные долги. В кредитах также тысячи девушек из социальных сетей. И они считают, что выход – роман с известным футболистом.
Иногда это напоминает триллер, как у Александер-Арнольда. Лучший ассистент в истории АПЛ из числа защитников нанял охрану. Тренту понадобился частный детектив, который выяснил детали. Женщина, которая забрасывала его сообщениями с сексуальным подтекстом и откровенными фотографиями, следила за игроком. Бывала в его любимых ресторанах, приходила на базу «Ливерпуля». Александер-Арнольд устал за год такого преследования, поэтому установил камеры у дома и сигнализацию.
Тяжело общаться с психически нездоровым человеком. А если он тебя преследует, то страшно не только за себя, но за близких людей. Когда Александер-Арнольд блокирует новые сообщения от преследовательницы, то она пишет его родным. Безумная фанатка приходила домой к игроку, поэтому охранники запретили Тренту публиковать сообщения, по которым можно определить его актуальный маршрут. А представьте, когда у игрока есть жена и маленькие дети в школе. Им тоже пришлось бы ходить с охраной.
«Дьявольская крошка» атакует звезд АПЛ
В личных сообщения у известных футболистов тысячи неприличных фотографий. Сочувствуем менеджерам Роналду, там послания не только от женщин. А у Месси нет помощника, который чистит личные сообщения. Лионель вряд ли открывает «личку». Тысячи женщин присылали Месси неприличные фотографии, у аргентинца даже случился конфликт с женой Антонеллой после лайков фото колумбийской модели. Но форвард успешно женат, а в АПЛ много завидных холостяков.
Сталкинг звезд некоторые преследователи используют также для рекламы. Британские издания написали про модель под ником «Дьявольская крошка», которая цеплялась к Маунту из МЮ, Чилуэллу из «Челси» и Гилмору из «Брайтона». Три британца не главные красавцы АПЛ, но 21-летняя мисс Стоун надоедала им звонками, текстовыми сообщениями и фотографиями. Виноват Маунт – неудачливый новичок МЮ. У него была связь на одну ночь с этой девушкой. А дальше она начала преследование.
И сталкерша выдумывала истории. Например, «беременность» от Гилмора, хотя не встречалась с Билли. Шотландец нанял адвокатов и подал в суд, ведь дома был скандал – доказывал родителям, что не знает эту модель. «Дьявольскую крошку» признали виновной в преследовании Гилмора, Чилуэлла и Маунта. Девушка получила три месяца тюрьмы с испытательным сроком на полтора года. Также прошла 30 дней реабилитации в психиатрической клинике и получила 200 часов общественных работ.
Слоун заставили выплатить формальную «компенсацию», 500 фунтов Гилмору, по 300 фунтов Маунту и Чилуэллу. Поскольку Бен, оказывается, главный бабник АПЛ, то у него возникли проблемы с постоянной девушкой, ведь незнакомка названивала подруге Чилуэлла. Личная жизнь всегда влияет на игроков. Тен Хаг даже объясняет плохую игру Антони проблемами за полем, будущими судами о нападении на женщин. Да и Партей из «Арсенала» не заиграл лучше, имея похожие проблемы с законом.
Проблемы в личной жизни влияют на футбол
К мужчинам пристают реже. Иногда помогает смена номера телефона, охрана нужна в крайних случаях. Женщины-преследователи вряд ли нападут на игроков «Ливерпуля», МЮ и «Челси». Нельзя исключать атаку хейтера-мужчины, но это редкость. Знаменитым женщинам сложнее, им неудобно ходить с мужской охраной. Например, сталкер может поджидать в туалете любимого ресторана, куда телохранителю зайти не позволят. Без помощи девушке сложнее отбиться в случае прямой атаки.
Но сочувствуем Александер-Арнольду и другим футболистам. К ним липнут неадекватные фанатки. Любой холостяк из футбола тратит много времени на девушек, пока не успокоится. Но это миф, что мужчины в каждой женщине видят сексуальный объект. Есть личный вкус, все подряд не нравятся. Также у большинства игроков есть подруги или жены. Им тоже неприятно видеть, что любимого засыпают неприличными фотографиями. Иногда возникает ревность, а это ведёт к скандалам дома.
В современном мире достать знаменитость стало проще. Причем врачи говорят, что домогательства от женщин тоже сильно влияют на мужчин. Это неприятно. Особенно если у фанатки много номеров телефонов, круглосуточно засыпает сообщениями. Футболисты постоянно меняют номер телефона, как делает Неймар. Бразильцу пишут женщины с непристойными предложениями. И как знаем по его опыту – будет папой двух детей с разницей в несколько месяцев, Неймар не умеет сказать «нет».
Это вторая сторона медали. На первой обвинения в реальном насилии. Например, Дани Алвес отсидит в тюрьме. Но рядом случаи преследования самих игроков. Важно говорить о странных фанатках, которые цепляются к ним ради получения денег. Месси как-то прекрасно сказал, что если бы не знал будущую жену с детства, то мог остаться одиноким, ведь не доверял женщинам. Любит или использует? Вот этот вопрос задают себе звезды футбола после начала новых отношений.
Но хорошо, что умных значительно меньше остальных)
Но хорошо, что умных значительно меньше остальных)