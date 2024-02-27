Руководство ПСЖ поддерживает Энрике в ситуации с Мбаппе

Руководство ПСЖ поддерживает позицию главного тренера команды Луиса Энрике касательно ситуации с нападающим Килианом Мбаппе.
Наставник возмущен тем, что о решении футболиста покинуть парижан по окончании сезона стало известно заранее. В матче с «Ренном» (1:1) Энрике заменил Мбаппе на 65-й минуте, тем самым обозначив, что коллектив будет учиться играть без него.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи доволен работой специалиста и считает, что авторитет тренера важнее, чем у любого игрока коллектива. Боссы парижан считают, что после эпохи Лионеля Месси и Неймара проект нуждается в изменениях.