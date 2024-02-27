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Руководство ПСЖ поддерживает Энрике в ситуации с Мбаппе

вчера, 13:52

Руководство ПСЖ поддерживает позицию главного тренера команды Луиса Энрике касательно ситуации с нападающим Килианом Мбаппе.

Наставник возмущен тем, что о решении футболиста покинуть парижан по окончании сезона стало известно заранее. В матче с «Ренном» (1:1) Энрике заменил Мбаппе на 65-й минуте, тем самым обозначив, что коллектив будет учиться играть без него.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи доволен работой специалиста и считает, что авторитет тренера важнее, чем у любого игрока коллектива. Боссы парижан считают, что после эпохи Лионеля Месси и Неймара проект нуждается в изменениях.

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 19:23
А где хоть какое-то заявление от самого Мбаппе - уходит он или нет?
Журналисты в очередной раз разгоняют, как и всю сагу разгоняли.
Есть правило: полгода до конца контракта - делай, что хочешь.
Человек 250 голов забил за клуб - достоин наказания, конечно.
Посмотрю, как ПСЖ в текущей ЛЧ будет учиться играть без него :)
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:53
разбаловали игроков большими деньгами
378pyhmr3k6k
378pyhmr3k6k ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 16:37
Та пусть уже валит
Nazi
Nazi
вчера в 16:26
Какой на кер эпохи лейси :) Эпоха 1/8 финала ЛЧ с нолями в результативных действиях? Или эпоха позорного стенда лейси с чемоданом луи виттона на здании музея Орсэ?
Вещий
Вещий
вчера в 15:15
Тренер прав... черепашка совсем наглость потерял.... пусть вообще играет минут по тридцать и не более.
edt74t5th2vs
edt74t5th2vs
вчера в 14:50
Теперь бы его совсем на лавке замариновать....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:36
Энрике правильно делает, постепенно отстраняя Мбаппе от команды. Мбаппе уже думает о Реале и не будет выкладываться в матчах за ПСЖ. Надо отправить его в дубль и наигрывать команду уже без него, на его позиции есть перспективный Барколя, его и надо наигрывать. Барколя - Коло Муани - Дембеле будет хорошее трио в нападении.
Гость
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