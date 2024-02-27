Руководство ПСЖ поддерживает Энрике в ситуации с Мбаппе

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вчера, 13:52

Руководство ПСЖ поддерживает позицию главного тренера команды касательно ситуации с нападающим .

Наставник возмущен тем, что о решении футболиста покинуть парижан по окончании сезона стало известно заранее. В матче с «Ренном» (1:1) Энрике заменил Мбаппе на 65-й минуте, тем самым обозначив, что коллектив будет учиться играть без него.