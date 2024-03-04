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Хави высказался о травмах де Йонга и Педри

вчера, 08:37
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал травмы полузащитников Френки де Йонга и Педри.

Футболисты были вынуждены покинуть поле в первом тайме матча 27-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (0:0).

Две травмы в первом тайме, безусловно, повлияли на нас. Нам очень не повезло. Это два очень важных игрока для нашего плана на игру. Думаю, нам будет не хватать их в нескольких играх.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:37
Опять же не согласен. Они в целом контролировали игру, просто их исполнители пропускали матч и некому было забивать - Берчиче и Нико Уильямс. У них был рисунок, но не было финишеров, у "Барселоны" только индивидуальная игра, на которой они создали пару случайных моментов за всю игру.

Я бы посмотрел, если бы "Реал" играл одновременно без Вини, Джуда и Диаса, как упал бы его креатив, а потеря Нико и Юри для АТБ - это именно потеря практически всего креатива.

То есть и АТБ провели не слабый матч, и "Барселоне", наоборот, повезло - это признала даже сама пресс-служба "Барселоны", у них прямым текстом написано "слабый матч" в пресс-релизе, и уж слабый точно не потому, что они не смогли АТБ добить))
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 10:27
Реал сейчас находится в спаде и в шаге от срыва, но ему повезло соперниками, конкурентами, которые еще хуже выступают, и потеря очков Реала не влияет на турнирую таблицу в большом счете.

Вчера и Жирона, и Барселона потеряли очки, хотя должны были сократить отрыв между Реалом, если хотят претендовать на чемпионство. Но тренер Хави жалуется что у них травмировались двое и только это влияло на потерю очков. На самом деле это не так.

«Барселоне», вероятно, нужен другой тренер, и я не знаю, до или после матча с «Наполи». Какой выбор более правильный? Мы знаем примеры в футболе, когда новые тренеры с середины сезона возглавили команды и выиграли Лигу чемпионов. Состав Барселоны конечно средний, но Флик мог бы своим опытом в Лиге чемпионов помочь команде в победах. А сейчас не факт что Барселона пройдет Наполи.

Вчера смотрел матч Наполи - Ювентус. Команда Наполи уже не играет как пару туров назад. Команда практически вернулась к жизни после неудачных выступлений. Виктор стал забивать победные голы и Барселоне один раз уже забил играя на домашнем стадионе. Так что все под вопросом.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:24
Да, Барселоне вчера не повезло, т.к они потеряли не только очки, но и двух игроков основы!
Вообще, Бильбао провел два разных матча на своем стадионе, против Атлетико и Барсы
Если против матрасников Бильбао был шикарен, создавал моменты, и полностью переиграл команду Симеоне, то с Барселоной они вообще не показали ничего , и вообще им повезло, что каталонцы не реализовали свои моменты....
v8ayr97cpnry
v8ayr97cpnry
вчера в 10:19
И так всё идет не очень хорошо, так еще и основные игроки травмируются.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 09:58
Я думаю, как и с Тухелем, это зависит от выступления в ЛЧ.

Понятно, что обе команды никуда сильно не пройдут, но лакмусовой бумажкой для обоих тренеров будет проход в этой стадии.

Несмотря на обещания обоих руководств расстаться с обоими алленаторе летом, вылет "Баварии" от "Лацио" или "Барселоны" от "Наполи" (но это уже менее вероятно) привёдет к их отставке прямо сейчас.

Хотя это тоже зависит от того, есть ли уже договорённости у руководств с новыми тренерами. Если Флик уже будет готов работать, то Лапорте, например, точно не будет смысла оставлять Эрнандеса до лета.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 09:51
Долго ли ещё Хави будет главным тренером Барселоны, на Ваш взгляд?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 09:48
Получается, всё не так плохо - обе травмы незначительные.

Интересно другое, что сама пресс-служба "Барселоны" выступает очень отстранённо.

Например, подзаголовок послематчевого интервью (а это цитаты из него) звучит "Тренер "Барселоны" Хави Эрнандес жалуется на потерянную возможность сократить отрыв от РМ после слабого выступления и двух травм".

То есть, Лапорта как бы уже даёт понять, что недоволен Хави, давая однозначно негативную оценку игре.
112910415
112910415
вчера в 09:37
сначала было плохо, а потом всё хуже и хуже ...
mz6wnawut95z
mz6wnawut95z
вчера в 08:40
Как говориться беда не приходит одна... возможно если бы не их травмы, то счет мог бы быть другой....Но по ходу дела черная полоса у Барсы окончится не скоро.
Гость
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