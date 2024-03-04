Хави высказался о травмах де Йонга и Педри

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал травмы полузащитников Френки де Йонга и Педри.
Футболисты были вынуждены покинуть поле в первом тайме матча 27-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (0:0).
Две травмы в первом тайме, безусловно, повлияли на нас. Нам очень не повезло. Это два очень важных игрока для нашего плана на игру. Думаю, нам будет не хватать их в нескольких играх.
Интересно другое, что сама пресс-служба "Барселоны" выступает очень отстранённо.
Например, подзаголовок послематчевого интервью (а это цитаты из него) звучит "Тренер "Барселоны" Хави Эрнандес жалуется на потерянную возможность сократить отрыв от РМ после слабого выступления и двух травм".
То есть, Лапорта как бы уже даёт понять, что недоволен Хави, давая однозначно негативную оценку игре.
Интересно другое, что сама пресс-служба "Барселоны" выступает очень отстранённо.
Например, подзаголовок послематчевого интервью (а это цитаты из него) звучит "Тренер "Барселоны" Хави Эрнандес жалуется на потерянную возможность сократить отрыв от РМ после слабого выступления и двух травм".
То есть, Лапорта как бы уже даёт понять, что недоволен Хави, давая однозначно негативную оценку игре.
Понятно, что обе команды никуда сильно не пройдут, но лакмусовой бумажкой для обоих тренеров будет проход в этой стадии.
Несмотря на обещания обоих руководств расстаться с обоими алленаторе летом, вылет "Баварии" от "Лацио" или "Барселоны" от "Наполи" (но это уже менее вероятно) привёдет к их отставке прямо сейчас.
Хотя это тоже зависит от того, есть ли уже договорённости у руководств с новыми тренерами. Если Флик уже будет готов работать, то Лапорте, например, точно не будет смысла оставлять Эрнандеса до лета.
Понятно, что обе команды никуда сильно не пройдут, но лакмусовой бумажкой для обоих тренеров будет проход в этой стадии.
Несмотря на обещания обоих руководств расстаться с обоими алленаторе летом, вылет "Баварии" от "Лацио" или "Барселоны" от "Наполи" (но это уже менее вероятно) привёдет к их отставке прямо сейчас.
Хотя это тоже зависит от того, есть ли уже договорённости у руководств с новыми тренерами. Если Флик уже будет готов работать, то Лапорте, например, точно не будет смысла оставлять Эрнандеса до лета.
Вообще, Бильбао провел два разных матча на своем стадионе, против Атлетико и Барсы
Если против матрасников Бильбао был шикарен, создавал моменты, и полностью переиграл команду Симеоне, то с Барселоной они вообще не показали ничего , и вообще им повезло, что каталонцы не реализовали свои моменты....
Вообще, Бильбао провел два разных матча на своем стадионе, против Атлетико и Барсы
Если против матрасников Бильбао был шикарен, создавал моменты, и полностью переиграл команду Симеоне, то с Барселоной они вообще не показали ничего , и вообще им повезло, что каталонцы не реализовали свои моменты....