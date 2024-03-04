Хави высказался о травмах де Йонга и Педри

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал травмы полузащитников и .

Футболисты были вынуждены покинуть поле в первом тайме матча 27-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (0:0).

Две травмы в первом тайме, безусловно, повлияли на нас. Нам очень не повезло. Это два очень важных игрока для нашего плана на игру. Думаю, нам будет не хватать их в нескольких играх.