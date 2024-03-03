«Это не футбол, это Ла Лига». «Реал» в бешенстве, арбитр украл победу и выгнал Беллингема

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сегодня, 13:13

Хиль Мансано снова на первых полосах газет.

Арбитр остановил победную атаку

Судья матча «Валенсии» и «Реала» добавил много времени, ведь были паузы. Бедняга Диахаби получил пугающую на вид травму. Хавбек «Реала» Тчуамени случайно упал ему на ноги всем телом. У Хиля Мансано был повод добавить много минут. Вот только финальный свисток логично давать не во время навеса с правого фланга в штрафную площадь «Валенсии». Рефери свистнул в момент голевой атаки.

Футболисты «Реала» набросились на арбитра, речь о подлом судействе. Раз добавил время, то дай завершить атаку. А если хочешь прервать игру, то свисти, пока мяч далеко от ворот. По духу футбола «Реал» прав, но эмоции Беллингема позволили арбитру показать Джуду красную карточку. Карвахаль и Анчелотти ходили поговорить к арбитру, но это ничего не изменит. Фанаты «Реала» в шоке и бешенстве.

Многие вспоминают знаменитую теперь фразу Винисиуса: «Это не футбол, это Ла Лига». Сказал это про расистов на трибунах, но испанские арбитры ничем не лучше сомнительных персонажей на стадионах. Про рефери Примеры ничего нового сказать не можем, работают ужасно. Изумляет глупость таких персонажей. Рефери свистнул во время подачи, поэтому игроки «Валенсии» могли выключиться из эпизода.

Зачем так поступать? Одному Хесусу известно. Кстати, рефери всего 40 лет, ещё долго будет на первых полосах испанских газет. У каждого знаменитого арбитра Ла Лиги длинный список грехов. Хиль Мансано однажды отменил спасительный гол соперника «Реала», зафиксировав фол на Карвахале в добавленное время. Не по духу игры. Нарушения не было, стоило доиграть атаку. Но если начинать перечислять все ошибки испанских рефери, то можно повторить по объему полное издание приключений Гарри Поттера. В Испании есть волшебники-игроки, но вот с арбитрами не повезло.

Перес будет намекать на месть судей

Анчелотти последовательно отказывался критиковать арбитров. Явно с намёком, что ждёт внимательной работы без явных ошибок. Но Флорентино Перес не только во время выступлений на различных шоу намекает, что «Барселона» работала с арбитрами, поэтому у каталонцев немало чемпионств в новом веке. Такая у Переса версия. Но это политика, а факты в том, что «Реал» через клубный канал часто показывает ошибки рефери.

«Севилья» выпустила официальное обращение накануне матча против команды Анчелотти, отметили давление на рефери. Но Перес проконсультировался с юристами. Поскольку арбитра матча против «Севильи» критиковали на клубном телевидении, то дисциплинарные меры для команды, футболистов, тренера или руководства не предусмотрены. Ведь есть свобода слова, которую защищают во всех цивилизованных странах.

Журналисты клубного канала показывают явные ошибки, это не клевета. С низкими оценками рефери согласятся миллионы фанатов «Реала» и «Барселоны». Другое дело, что Хиль Мансано мог в матче «Реала» передать Пересу весточку от коллег. Такие истории случались в разных лигах. Карпин когда-то наговорил на приветы от российских рефери. «Реал» считает, что сможет запугать слабых рефери? Сомнительная тактика клуба.

Плохие честные арбитры будут нервничать, что приведет к ошибкам в матчах «Реала». А нечестные плохие рефери засудят команду. Хотя «Жирона» может сама отдать титул, у Анчелотти впереди непростой отрезок. Ждёт «Сельта», затем «Атлетик» братьев Уильямсов. А после «Мальорки» игры с «Барселоной» и «Реалом Сосьедад». А параллельно, если не будет сенсации против «Лейпцига», плей-офф Лиги чемпионов, где тоже устанут.

Судейство отвлекает от ляпов «Реала»

Людям из Мадрида важно осознать, что ничья с «Валенсией» стала подарком фавориту, который грубо ошибался у своих ворот. А победа стала бы отражением разницы в весовых категориях, ведь у тренера Барахи середняк с безумными владельцами. Но Пересу тоже нельзя сходить с ума, как и футболистам. Например, Винисиус снова провоцировал публику. Не все футболисты «Реала» ведут себя достойно, это факт.

Иногда им прощают поведение, хотя стоит выдавать желтые карточки. А хуже всего для команды, что не решили проблемы в защите. Карвахаль – легенда, но вместе с Менди латерали «Реала» заслужили получить сильных конкурентов. Француза планируют поменять на звезду «Баварии», но знаем также о размере эго Мбаппе. Килиан легко может запросить трансфер Хакими этим летом на правый фланг обороны «Реала».

Анчелотти видит, что Тчуамени хорош с мячом как вынужденный центральный защитник, но позиционно ошибается не реже, чем Начо, формальный капитан «Реала». «Формальный капитан», поскольку у испанца нет авторитета и статуса, как у легендарных вожаков команды из прошлого. У столичного клуба перестройка. Видим невнимательность – Карвахаль подарил «Валенсии» второй мяч, отдал передачу назад на соперника.

Повезло ещё, что в четырех случаях Лунин выручил команду. У голкипера «Реала» высокий процент отраженных ударов, хотя оборона с кадровыми проблемами вечно «привозит» явные моменты. Если бы команда Анчелотти сыграла на уровне вчерашнего матча против «Интера» или «Манчестер Сити», то могла проиграть со счетом 2:5. Дикость арбитража не отменяет критику работы «Мадрида», просели в физике и тактике.