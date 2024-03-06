Нойер повторил рекорд Касильяса

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сегодня, 10:19

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Лацио». В данном матче вратарь мюнхенцев повторил рекорд Икера Касильяса по количеству «сухих» матчей в ЛЧ . Однако немцу потребовалось для этого 136 игр, а испанцу 177.

Третье место по количеству «сухих» матчей в Лиге чемпионов занимает Джанлуиджи Буффон (52).