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Нойер повторил рекорд Касильяса

сегодня, 10:19
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Лацио». В данном матче вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер повторил рекорд Икера Касильяса по количеству «сухих» матчей в ЛЧ. Однако немцу потребовалось для этого 136 игр, а испанцу 177.

Третье место по количеству «сухих» матчей в Лиге чемпионов занимает Джанлуиджи Буффон (52).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 12:00
Прости КБ брат)
С телефона промазал с первой попытки - влепил "-", но исправился))
w7tckjv4cd2j
w7tckjv4cd2j
сегодня в 11:55
Ну все обошли Буффонища.... молодцы что скажешь.
adekvat
adekvat ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:38
Конечно превзойдет, ему еще играть и играть.
hs9s4h7qcr3a
hs9s4h7qcr3a
сегодня в 11:32
Вот только какой рекорд не указали... Только за 3-е место.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:11
Вчерась зачетно он выбежал из ворот почти к бровке и только благодаря нерасторопности "орла" заполучил рекорд.
Да пора Нойеру на лавку, сколько сейвов он с лациале сделал?
Стоял курил...)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:48
Вполне возможно и превзойдёт рекорд . Удачи.
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