Нойер повторил рекорд Касильяса

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Лацио». В данном матче вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер повторил рекорд Икера Касильяса по количеству «сухих» матчей в ЛЧ. Однако немцу потребовалось для этого 136 игр, а испанцу 177.
Третье место по количеству «сухих» матчей в Лиге чемпионов занимает Джанлуиджи Буффон (52).
С телефона промазал с первой попытки - влепил "-", но исправился))
С телефона промазал с первой попытки - влепил "-", но исправился))
Да пора Нойеру на лавку, сколько сейвов он с лациале сделал?
Стоял курил...)
Да пора Нойеру на лавку, сколько сейвов он с лациале сделал?
Стоял курил...)