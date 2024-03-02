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«Штутгарт» установил клубный рекорд по очкам после 24 туров Бундеслиги

вчера, 23:59

«Штутгарт» набрал 50 очков в текущем сезоне.

По информации источника, это рекорд клуба после первых 24 туров в Бундеслиге.

Нападающий команды Сехру Гуйрасси забил 19 мячей, это также наиболее высокий показатель в истории «швабов» после 24 туров.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:15
Есть, что достать и показать!
Удивляет Штутгарт.
cqrg6crxgtrs
cqrg6crxgtrs
сегодня в 06:59
Никогда Штутгарт не был так силен. Но Байер вне конкуренции.
Capral
Capral
сегодня в 00:05
Молодцы!!! Так держать, соседи!!!!!!!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:01
«Штутгарт» в этом сезоне после Байера вторая команда, которая удивляет.
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