«Штутгарт» набрал 50 очков в текущем сезоне.
По информации источника, это рекорд клуба после первых 24 туров в Бундеслиге.
Нападающий команды Сехру Гуйрасси забил 19 мячей, это также наиболее высокий показатель в истории «швабов» после 24 туров.
«Штутгарт» набрал 50 очков в текущем сезоне.
По информации источника, это рекорд клуба после первых 24 туров в Бундеслиге.
Нападающий команды Сехру Гуйрасси забил 19 мячей, это также наиболее высокий показатель в истории «швабов» после 24 туров.
Удивляет Штутгарт.
Удивляет Штутгарт.