«Штутгарт» установил клубный рекорд по очкам после 24 туров Бундеслиги

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вчера, 23:59

«Штутгарт» набрал 50 очков в текущем сезоне.

По информации источника, это рекорд клуба после первых 24 туров в Бундеслиге.

Нападающий команды забил 19 мячей, это также наиболее высокий показатель в истории «швабов» после 24 туров.