Холанд сделал пента-трик. Эрлинг побьёт некоторые рекорды Роналду и Месси

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сегодня, 13:34

А пока норвежец повторил достижение Беста.

У Холанда пента-трик накануне дерби Манчестера

Когда Эрлинга спросили, являются ли он и Мбаппе новыми Месси и Роналду, то норвежец попросил быть осторожным в сравнениях. Лионель и Криштиану сделали безумные вещи. Холанд заявил, что не сравнивает себя с другими. У него иной путь – становиться лучше и получать удовольствие от футбола. Пока получается. В воскресенье команда Гвардиолы протестирует «Манчестер Юнайтед» на упрямство и умение терпеть атаки чемпионов Англии. А пока звезды «горожан» разминались в Кубке Англии.

У Холанда пять голов в ворота «Лутона», а невероятный плеймейкер Де Брюйне сделал четыре ассиста, тоже неплохо. Победа 2:6 отправила фаворита в следующий раунд Кубка Англии, а Холанд повторил рекорд 1970 года. Чтобы понимать, насколько давно в древнем кубке не собирали пента-трик футболисты высшего дивизиона, достаточно узнать одну деталь из биографии семьи Холандов. Отец нападающего, бывший защитник «Манчестер Сити» Альф-Инге, родился в 1972 году.

Папа Холанда на два года моложе, чем рекорд Джорджа Беста, легендарного седьмого номера МЮ . Теперь мощные игроки атаки у «горожан», в дерби города есть явный фаворит. Впрочем, тен Хагу рано сдаваться. Пусть у него 3 поражения и 1 победа в дерби, но попробуют остановить Холанда. МЮ в списке любимых соперников Эрлинга, хотя в других важных матчах порой выглядит слабо. Но вспомните возраст игрока. Форварду всего 23 года, а стартовал он результативнее, чем Месси и Роналду.

«Рекорды вечности» помешает побить здоровье

Козырь Месси и Роналду – прошли карьеру без сложных травм. Если бы бразилец Роналдо реже лечился, не имел иных проблем со здоровьем, не связанных с футболом, а также не отвлекался на карнавалы и женщин, то общая результативность «Зубастика» могла сравниваться с результатами Пеле, но в более конкурентном европейском футболе. А вот португалец и аргентинец зашли так далеко, поскольку две легенды как биологические машины в плане выносливости.

У Холанда только в этом сезоне было три травмы. Две мелкие, но в последний раз пропустил 12 матчей. В составе «Боруссии» тоже часто лечился, не мог сыграть на отрезках в 5-9 поединков. К сожалению, вряд ли огромный тяжелый парень окажется таким выносливым и железным, как тренированный португалец и невысокий аргентинец. Хотя дело не только в количестве сыгранных поединков. У Холанда для его возраста много матчей, стартовый рывок отличный.

У Эрлинга 265 поединков, 214 голов и 51 ассист на клубном уровне, а ещё 27 забитых мячей и 3 результативные передачи в 29 матчах за первую сборную Норвегии. Суммарно 241 гол за карьеру. У нападающего Дзюбы, лучшего снайпера в истории сборной и РПЛ , всего 229 голов, хотя игроку «Локомотива» не двадцать три года, а на двенадцать больше. Холанд уже феномен, который продолжит бить самые разные рекорды. Вот только у Роналду 877 мячей за карьеру, мировой рекорд.

Холанду нужно забивать в среднем по 40 голов на протяжении шести лет, чтобы превзойти португальца. Маловероятно, что организм Эрлинга выдержит до 39 лет на поле. Разве что норвежец быстро соберет много сезонов с более чем 50 голами. Многие фанаты так привыкли к рекордам Месси и Роналду, что не понимают, насколько это впечатляющие показатели. Даже Холанду нужно ещё минимум 15 диких сезонов подряд, чтобы перегнать хотя бы Лионеля Месси.

Холанду надо делать ставку на успех в Лиге чемпионов

Эрлинг неизбежно будет бить рекорды легенд АПЛ . А если перейдет в «Реал», то замахнется на парочку достижений в Эль Класико. Например, у Роналду нет хет-трика в матчах против «Барселоны». Такой подвиг Холанда не исключен. Каталонцы сейчас не равны по уровню составу времен Гвардиолы и других успешных тренеров «блаугранас». Новым звездам помогает также атакующий стиль футбола, в который теперь верят не только в Нидерландах и Германии. С другой стороны, подготовка к соперникам тщательная. Даже если защитники хуже, чем были, тренеры это компенсируют прилежностью команды.

Холанд уже сделал невероятные вещи в составе «Манчестер Сити», ведь это не первый его пента-трик. Год назад забил пять мячей в плей-офф Лиги чемпионов, что тоже – впечатляющее достижение. В первом сезоне в новом клубе Эрлинг забил рекордное число мячей в АПЛ , невзирая на то, что старые подвиги Алан Ширер и Энди Коул делали в чемпионате, где было двадцать два клуба. Сейчас двадцать соперников, но Эрлинг их не щадит.

Норвежец является козырем «Манчестер Сити». Лишь упрямый характер футболиста может повлиять на его английские рекорды. Не исключено, что Холанд не задержится в АПЛ надолго, отправится в Испанию играть рядом с Мбаппе в составе «Реала». Интригующая трансферная возможность. Килиан и Эрлинг хорошо смотрятся в Лиге чемпионов. У француза 43 гола, у норвежца 40. Прекрасная статистика для молодых ребят.

Но пока им нужны мячи в Лиге чемпионов, чтобы обойти Индзаги и Шевченко, Ибрагимовича и Анри, не говоря о Бензема и Левандовском. До рекордов Месси – 129 мячей, и Роналду – 140, ещё очень далеко. Зато новая гонка точно стартовала. Мбаппе осталось перейти в «Реал», где его любой подвиг будет смотреться иначе, чем в чемпионате Франции. Но Килиан будет аутсайдером гонки с Эрлингом, у него другая позиция.

Холанд – ярко выраженная «девятка», забивает каждые 87 минут в среднем. Отдает меньше голевых передач, чем Килиан. Эгоизм игрока позволяет верить, что Эрлинг точно окажется в священном клубе легенд «500 плюс» по голам за карьеру. Успехов обоим, делают футбол красочнее. Кто бы мог подумать лет десять назад, что в тройке лучших игроков мира окажется норвежский футболист.