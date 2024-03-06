Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Салах сможет сыграть против «Манчестер Сити». Он восстановился от травмы

вчера, 19:30

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах восстановился после травмы подколенного сухожилия, которую он получил в составе сборной Египта на Кубке Африканских Наций.

По данным источника, форвард сегодня приступил к тренировкам в общей группе после повреждения. Салах может вернуться в строй в матче 1/8 финала Лиги Европы против пражской «Спарты», который состоится 7 марта.

Кроме того, Салах сможет сыграть против «Манчестер Сити» в АПЛ 10 марта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тухель получил травму во время предматчевой речи против «Лацио»
Вчера, 21:44
ОфициальноНовичок «Баварии» Саша Боэ вернулся к тренировкам после травмы
Вчера, 17:49 Фото
СлухиСтало известно, когда Куртуа вернётся к тренировкам после травмы
Вчера, 17:07
Современный футбол – настоящая мясорубка. Под угрозой карьеры Беллингема, Гави и Вирца
Вчера, 13:15Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии4
Стало известно, когда Гризманн вернётся на поле
05 марта
Один из лучших бомбардиров Ла Лиги может пропустить остаток сезона
05 марта
Сортировать
Все комментарии
hhfn94s9ccvx
hhfn94s9ccvx
вчера в 22:17
Болеем за красных, удачи Салаху!
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:38, ред.
С Салахом или без него , Ман.сити без разницы главное играли в свой футбол. Сегодня Ман.сити может выграт любой команды мира.
Возможно это игра решает исход чемпионство. Если Ман.сити проиграет это будет морально действовать на лигу чемпионов .
4ugem8846n54
4ugem8846n54
вчера в 21:05
думаю что если примет участие, то забьет гол.
YNWA
YNWA
вчера в 20:04
Отлично!
Вещий
Вещий
вчера в 19:40
А это как не крути весомое усиление Ливера... Мохамед один из лучших футболистов мира, он использует свои моменты, а моментов у Ливера будет достаточно, если Салах сыграет. Также он привносит фактор страха, он заставит Ман Сити задуматься..... Тем более что, будут играть на Энфилде, а там тяжело всем играть.... думаю что все же Клопп переиграет Пепа.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:35
Это хорошо. В таких матчах должны играть сильнейшие!)) Жду игру, в которой может многое решится)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 