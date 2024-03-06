Салах сможет сыграть против «Манчестер Сити». Он восстановился от травмы

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вчера, 19:30

Нападающий «Ливерпуля» восстановился после травмы подколенного сухожилия, которую он получил в составе сборной Египта на Кубке Африканских Наций.

По данным источника, форвард сегодня приступил к тренировкам в общей группе после повреждения. Салах может вернуться в строй в матче 1/8 финала Лиги Европы против пражской «Спарты», который состоится 7 марта.