Салах сможет сыграть против «Манчестер Сити». Он восстановился от травмы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах восстановился после травмы подколенного сухожилия, которую он получил в составе сборной Египта на Кубке Африканских Наций.
По данным источника, форвард сегодня приступил к тренировкам в общей группе после повреждения. Салах может вернуться в строй в матче 1/8 финала Лиги Европы против пражской «Спарты», который состоится 7 марта.
Кроме того, Салах сможет сыграть против «Манчестер Сити» в АПЛ 10 марта.
Возможно это игра решает исход чемпионство. Если Ман.сити проиграет это будет морально действовать на лигу чемпионов .
Возможно это игра решает исход чемпионство. Если Ман.сити проиграет это будет морально действовать на лигу чемпионов .