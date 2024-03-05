Побег от лося, коварный щенок и неудачное бритьё ног. Причины самых нелепых травм в футболе

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сегодня, 13:08

Футболисты регулярно получают травмы во время матчей или на тренировках, но иногда случаются невероятные обстоятельства.

Давайте вспомним самые странные и необычные травмы игроков.

Сон Хын-Мин

Поводом для этого послужила травма форварда «Тоттенхэма» Сона, который недавно вывихнул палец в расположении сборной Южной Кореи. Перед полуфиналом с Иорданией игрок ПСЖ Ли Канджин и часть футболистов южнокорейской сборной ушли с командного ужина, чтобы поиграть в пинг-понг. Это не понравилось Хын-Мину, в результате потасовки он и получил эту травму. Позже спортсмены помирились.

Кирк Бродфут

В 2009 году защитник «Глазго Рейнджерс» решил приготовить яйца пашот в микроволновке. Казалось бы, что должно пойти не так? Одно из яиц взорвалось, когда он открыл дверцу микроволновки, в результате чего кипяток попал на лицо Бродфута. Пришлось отправиться в больницу.

Карлос Тевес

В 2018 году аргентинец выступал за «Бока Хуниорс». Форвард решил навестить сводного брата в тюрьме, вернувшись оттуда с мышечным повреждением. Есть две версии случившегося – сыграл в футбол с заключенными, во время чего и травмировался, а также была информация, что он ввязался в тюремную драку. В любом случае, Тевес пропустил примерно три недели, что разозлило тренерский штаб «Боки».

Сэм Хендерсон

Всего за месяц до того, как Тевес получил травму, голкипер шотландского клуба «Куин оф зе Саут» Сэм Хендерсон был сбит коровой. Это случилось на ферме. Сообщалось, что корова в тот день пыталась его сбить и во второй раз, но вратарь сумел отбежать.

Дариус Васселл

В 2002 году Васселл страдал от нарыва, который образовался из-за вросшего ногтя. Находчивый футболист решил устранить проблему сам с помощью дрели. В результате он раскрошил половину ногтя, а рана серьезно воспалилась. Пришлось все же обратиться к врачам «Астон Виллы» и лечиться под их присмотром примерно месяц.

Марко Асенсио

Испанец не смог сыграть за «Реал» против кипрского АПОЭЛа из-за неудачного бритья ног. Он каким-то образом сумел занести инфекцию, что даже не мог безболезненно надеть гетры. Уже сегодня ПСЖ играть против «Реала Сосьедад», вряд ли Асенсио будет брить ноги.

Дэйв Бизант

Вратарь сумел вернуться в «Челси» и заполучил второй шанс стать основным. Но в его планы вмешалась банка с соусом. Он уронил ее и пытался в воздухе поймать ногой. Банка была объемом в два килограмма – палец оказался сломан, закрепиться в «Челси» Бизант не смог.

Сантьяго Канисарес

В этом случае потеря была серьезной – голкипер «Валенсии» пропустил чемпионат мира. Он уронил флакон с одеколоном себе на ногу и порезал осколками ахиллово сухожилие. Сантьяго делал вид, что не расстроился. Говорил, что у него еще будут шансы на следующих мундиалях, но у Икера Касильяса на это были свои планы.

Синдзи Кагава

Японец в МЮ заиграть не смог, но оставил после себя историю с перееданием. После поражения от «Эвертона» он решил заесть горечь едой, но перестарался – объелся так, что пришлось делать промывание желудка.

Ричард Райт

Через три года после того, как Райт получил травму, выпав с чердака, когда убирал чемоданы, он не смог принять участие в переигровке Кубка Англии между «Эвертоном» и «Челси». Во время тренировки он не обратил внимания на табличку с надписью «По газону не ходить», оставленную агрономами, зацепился за нее и повредил лодыжку.

Майкл Стенсгаард

И снова речь пойдет о вратаре. В 1994 году Стенсгаард вывихнул плечо, когда хотел дома переставить гладильную доску. Датчанин явно после этого долго не хотел убираться дома.

Свейн Грондален

Бывший защитник сборной Норвегии провел 77 матчей за национальную команду в период с 1973 по 1984 год, но у него в активе был бы еще один поединок, если бы он не споткнулся в лесу во время пробежки. Казалось бы, ну и что? Он споткнулся об лося. Спящему животному это не понравилось так сильно, что он начал преследовать футболиста. Грондалену пришлось скатываться с холма, чтобы спастись, в результате чего он порезал ногу.

Алан Райт

Райт с ростом всего 163 сантиметра является одним из самых низких защитников в истории английского футбола. Он потянул связку колена, поскольку ему было сложно дотянуться до педали газа своего автомобиля.

Эвер Банега

Аргентинец во время выступления за «Валенсию» пропустил шесть месяцев из-за того, что забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. Он вышел из машины, чтобы влить в нее бензин, автомобиль покатился и наехал спортсмену на ногу. В результате перелом большой и малой берцовых костей.

Дэвид Бэтти

Бывшему полузащитнику «Лидса» наехал на ахиллово сухожилие двухлетний сын трехколесным велосипедом.

Пауло Диого

Полузащитник «Серветта» залез на металлическое ограждение, которое отделяло поля и трибуны, во время празднования гола, но прежде чем спрыгнуть обратно, он не заметил, что его обручальное кольцо зацепилось за ограждение. В результате бедолага потерял большую часть пальца.

Даррен Барнард

Полузащитник «Барнсли» занимался воспитанием своей собаки, но дела явно шли не очень хорошо. Щенок справил малую нужду на кухне футболиста, в итоге Барнард поскользнулся, повредив связки колена. Из-за травмы он выбыл из игры на пять месяцев.

Будьте аккуратными, друзья! Опасности поджидают на каждом шагу.