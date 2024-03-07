Экс-игрок сборной Люксембурга заявил о желании работать тренером в России

Экс-нападающий сборной Люксембурга Михаил Зарицкий сообщил, что хотел бы работать тренером в России.

Конечно, у меня есть желание тренировать в России. Я получил лицензию Pro- УЕФА , это максимум, который тренер может получить в мире. У меня есть агент, который занимается поиском. Но сложно найти хорошие варианты за пределами Люксембурга. Хотя это самая главная цель.

В прошлом году я вывел команду в Высшую лигу и в финал Кубка, стал лучшим тренером Первой лиги Люксембурга. Очень хочется поработать за рубежом, шансы хорошие. Уже были варианты, но условия мне не подошли. Предлагали поработать в Первой лиге в Турции и в Таиланде. Но для того, чтобы куда-то переходить, нужен смысл. Надеюсь, что-то будет из России.