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Холанд назвал лучшего игрока в истории футбола

сегодня, 17:53

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высоко отозвался об аргентинском форварде «Интер Майами» Лионеле Месси.

Лео — лучший в истории футбола. Возможно, ему придётся завершить карьеру, чтобы появился кто-то, кто будет лучше его.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 23:38
С поправкой своей эпохи ! Наверное Да !
Sкрудж
Sкрудж ответ 3wup2kwzfqun (раскрыть)
сегодня в 22:27
Их никто не видел. Их нет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:33
"Лео — лучший в истории футбола"

Холанд или расист или невежда или по футбольной матчасти у него кол стоит.

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Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 19:00
норвежец 2000-го года, кого он может знать кроме получателя
cska1948
cska1948 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:51
Не выигрывать, а получать...
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 18:37
Ну это типа пока он не завершит карьеру, так и будет выигрывать золотые мячи))
112910415
112910415
сегодня в 18:26
мнение интересное, ценное даже ... )
shlomo
shlomo
сегодня в 18:22
Ну Эрлинг немного погорячился по поводу "в истории футбола"...
allemz
allemz
сегодня в 18:19, ред.
"Возможно, ему придётся завершить карьеру, чтобы появился кто-то, кто будет лучше его."

Что за дичь?)))
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 18:09
На Жлоб Мендеш Авардс норвежца точно больше не позовут.. А-ха-ха-ха.. 😀🤣..
Elliada_
Elliada_
сегодня в 18:08
Фанат Роналду называет лучшим в истории Лионеля Месси! Это при том, что Холанн проиграл ему ЗМ и The Best. Хоть Холанн дерево и пропадает в важных матчах, но интеллектуально развит, ведет себя достойно, в отличие от своего кумира.
3wup2kwzfqun
3wup2kwzfqun
сегодня в 17:59
Похоже других лучших он не видел
Гость
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