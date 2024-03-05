Холанд назвал лучшего игрока в истории футбола

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высоко отозвался об аргентинском форварде «Интер Майами» Лионеле Месси.
Лео — лучший в истории футбола. Возможно, ему придётся завершить карьеру, чтобы появился кто-то, кто будет лучше его.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высоко отозвался об аргентинском форварде «Интер Майами» Лионеле Месси.
Лео — лучший в истории футбола. Возможно, ему придётся завершить карьеру, чтобы появился кто-то, кто будет лучше его.
Холанд или расист или невежда или по футбольной матчасти у него кол стоит.
Ознакомьте белобрысого недоросля с биографией Пеле...
Холанд или расист или невежда или по футбольной матчасти у него кол стоит.
Ознакомьте белобрысого недоросля с биографией Пеле...
Что за дичь?)))
Что за дичь?)))