«Боруссия» Дортмунд сыграет на Клубном чемпионате мира 2025

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сегодня, 08:36

«РБ Лейпциг» уступил «Реалу» по сумме двух встреч (1:1, 1:2 итоговый счет) в 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.

Это позволит «Боруссии» Дортмунд сыграть на Клубном чемпионате мира 2025 — это вторая команда, которая представит Германию на этих соревнованиях.

Отбор на клубный ЧМ осуществляется по рейтингу команд.