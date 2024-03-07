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«Боруссия» Дортмунд сыграет на Клубном чемпионате мира 2025

сегодня, 08:36

«РБ Лейпциг» уступил «Реалу» по сумме двух встреч (1:1, 1:2 итоговый счет) в 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.

Это позволит «Боруссии» Дортмунд сыграть на Клубном чемпионате мира 2025 — это вторая команда, которая представит Германию на этих соревнованиях.

Отбор на клубный ЧМ осуществляется по рейтингу команд.

Ранее стали известны другие участники КЧМ.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 15:21
Очень может быть...
Rattlehead
Rattlehead ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:15, ред.
Ага, третий год уже делают, всё никак не сделают, ибо гранды не идут, поскольку заманить нечем.Что американцы и умеют, так это впаривать барахло по космическим ценам, типа последнего Айфона с частотой обновления экрана 60 Гц. Даже у бюджетных китайцев подобного нет.
112910415
112910415
сегодня в 12:49
повезло Боруссии !
а могло всё иначе сложиться ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:19, ред.
Если америкосы за что-либо берутся, то делают это основательно.
Не мытьём, так катаньем рождается новый - статусный футбольный турнир.
Это, по большому счёту, и есть Суперлига.

Что до Европы... Там грядёт большая ломка. Травмы, адский календарь, общий перегруз организма игроков..., НО! Этот путь (КЧМ в США) выбран не случайно, ибо другим способом из под УЕФА Чеферина евро топам не выйти.

Бьюсь об заклад, что через пару таких турниров, Лига Чемпионов будет просто профанацией и самораспустится. Суперлига же станет официальным правопреемником ЛЧ, КА, КАН и остальных...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:30
Клубный чемпионат мира - лишнее соревнование
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 10:16
Жаль, хотелось бы чтоб они тоже там сыграли !
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:13
Боруссия это лузеры
cv2rtc476zqd
cv2rtc476zqd
сегодня в 09:39
Дортмунд не самая слабая будет команда
pjku32ga4apz
pjku32ga4apz
сегодня в 09:17
Похоже там они будут аутсайдерами.
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
truffagldino больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 18. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:55
Посмотрим,что Боруссия там сможет показать.
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