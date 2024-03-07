«Боруссия» Дортмунд сыграет на Клубном чемпионате мира 2025

«РБ Лейпциг» уступил «Реалу» по сумме двух встреч (1:1, 1:2 итоговый счет) в 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.
Это позволит «Боруссии» Дортмунд сыграть на Клубном чемпионате мира 2025 — это вторая команда, которая представит Германию на этих соревнованиях.
Отбор на клубный ЧМ осуществляется по рейтингу команд.
Ранее стали известны другие участники КЧМ.
Не мытьём, так катаньем рождается новый - статусный футбольный турнир.
Это, по большому счёту, и есть Суперлига.
Что до Европы... Там грядёт большая ломка. Травмы, адский календарь, общий перегруз организма игроков..., НО! Этот путь (КЧМ в США) выбран не случайно, ибо другим способом из под УЕФА Чеферина евро топам не выйти.
Бьюсь об заклад, что через пару таких турниров, Лига Чемпионов будет просто профанацией и самораспустится. Суперлига же станет официальным правопреемником ЛЧ, КА, КАН и остальных...
Не мытьём, так катаньем рождается новый - статусный футбольный турнир.
Это, по большому счёту, и есть Суперлига.
Что до Европы... Там грядёт большая ломка. Травмы, адский календарь, общий перегруз организма игроков..., НО! Этот путь (КЧМ в США) выбран не случайно, ибо другим способом из под УЕФА Чеферина евро топам не выйти.
Бьюсь об заклад, что через пару таких турниров, Лига Чемпионов будет просто профанацией и самораспустится. Суперлига же станет официальным правопреемником ЛЧ, КА, КАН и остальных...