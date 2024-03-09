Стало известно, почему Бреретона не вызвали в сборную Чили

Главный тренер сборной Чили не включил в заявку нападающего «Шеффилд Юнайтед» . Рулевой хочет, чтобы игрок выучил испанский язык.

Я бы хотел, чтобы он выучил испанский – полагаю, это важно. Бена вызвали на Кубок Америки два года назад, у него было достаточно времени, чтобы заговорить на этом языке.

Я лично сказал ему об этом. Считаю это необходимым для общения – со мной и тренерским штабом, с партнерами по команде, с болельщиками и прессой.

Он выучит язык, если действительно желает выступать за сборную Чили.