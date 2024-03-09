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Стало известно, почему Бреретона не вызвали в сборную Чили

сегодня, 19:57

Главный тренер сборной Чили Рикардо Гарека не включил в заявку нападающего «Шеффилд Юнайтед» Бена Бреретона. Рулевой хочет, чтобы игрок выучил испанский язык.

Я бы хотел, чтобы он выучил испанский – полагаю, это важно. Бена вызвали на Кубок Америки два года назад, у него было достаточно времени, чтобы заговорить на этом языке.

Я лично сказал ему об этом. Считаю это необходимым для общения – со мной и тренерским штабом, с партнерами по команде, с болельщиками и прессой.

Он выучит язык, если действительно желает выступать за сборную Чили.

В марте сборная Чили проведет контрольные матчи с командами Франции и Албании.

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Все комментарии
vzf8emhgzb38
vzf8emhgzb38
сегодня в 22:14
А нечего брать иноязычников в сборную.
xvzbkz87t38u
xvzbkz87t38u
сегодня в 20:20
Тренер сильно принципиальный
Гость
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