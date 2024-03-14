Стали известны дата и время жеребьёвки Кубка России

Жеребьёвка полуфинальных матчей Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдёт 15 марта. Начало – в 13:00.
Её в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Жеребьёвку проведёт заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина. Гостями эфира станут Игорь Семшов, Федор Кудряшов и Владимир Маминов.
Матчи второго раунда 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России состоятся 2-4 апреля.
Помню к нам в группу когда они еще существовали на соккере пришел вроде культурный и скромный человек с Армении! Его приняли все очень радушно!Потом он начал писать статьи на соккере и вроде неплохие , но начал предъявлять претензии людям в группе что ему ставят мало лайков , нежели другим! Мало того , в группе начались появляться фото как он занимается и прыгает ВЫШЕ самого КриРо! Но блин ему опять ставили мало лайков! Тогда его не стало в группе!Теперь вот смотрю это перекинулось уже на главную страничку Конкурса! Тогда я попросил админов меня забанить , чтобы отдохнуть , так как не видел смысла соревноваться с клонами. Да и выигрыш для меня не принципиален!Футболками и толстовками семью обеспечил а остальное отдал в госпиталь ребятам...Но когда начал просто заскакивать на соккер почитать статьи и узнать результаты , то невольно заглянул сюда и где-то целый час читал чат как РОМАН , то понял что пора просит меня разбанить... Соскучился блин))))
Всем добра и хорошего дня!
Помню к нам в группу когда они еще существовали на соккере пришел вроде культурный и скромный человек с Армении! Его приняли все очень радушно!Потом он начал писать статьи на соккере и вроде неплохие , но начал предъявлять претензии людям в группе что ему ставят мало лайков , нежели другим! Мало того , в группе начались появляться фото как он занимается и прыгает ВЫШЕ самого КриРо! Но блин ему опять ставили мало лайков! Тогда его не стало в группе!Теперь вот смотрю это перекинулось уже на главную страничку Конкурса! Тогда я попросил админов меня забанить , чтобы отдохнуть , так как не видел смысла соревноваться с клонами. Да и выигрыш для меня не принципиален!Футболками и толстовками семью обеспечил а остальное отдал в госпиталь ребятам...Но когда начал просто заскакивать на соккер почитать статьи и узнать результаты , то невольно заглянул сюда и где-то целый час читал чат как РОМАН , то понял что пора просит меня разбанить... Соскучился блин))))
Всем добра и хорошего дня!