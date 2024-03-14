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Стали известны дата и время жеребьёвки Кубка России

вчера, 17:15

Жеребьёвка полуфинальных матчей Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдёт 15 марта. Начало – в 13:00.

Её в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Жеребьёвку проведёт заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина. Гостями эфира станут Игорь Семшов, Федор Кудряшов и Владимир Маминов.

Матчи второго раунда 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России состоятся 2-4 апреля.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 21:51
Идиотский розыгрыш кубка России в последние года 3-4.Сколько же дураков сидит в РФС!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:47, ред.
Всем привет! Решил вернуться на соккер после очень долгого перерыва!

Помню к нам в группу когда они еще существовали на соккере пришел вроде культурный и скромный человек с Армении! Его приняли все очень радушно!Потом он начал писать статьи на соккере и вроде неплохие , но начал предъявлять претензии людям в группе что ему ставят мало лайков , нежели другим! Мало того , в группе начались появляться фото как он занимается и прыгает ВЫШЕ самого КриРо! Но блин ему опять ставили мало лайков! Тогда его не стало в группе!Теперь вот смотрю это перекинулось уже на главную страничку Конкурса! Тогда я попросил админов меня забанить , чтобы отдохнуть , так как не видел смысла соревноваться с клонами. Да и выигрыш для меня не принципиален!Футболками и толстовками семью обеспечил а остальное отдал в госпиталь ребятам...Но когда начал просто заскакивать на соккер почитать статьи и узнать результаты , то невольно заглянул сюда и где-то целый час читал чат как РОМАН , то понял что пора просит меня разбанить... Соскучился блин))))

Всем добра и хорошего дня!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:39
Было бы неплохо исключить возможность тащить шары из корзины руками, а предоставить это обычному лототрону, как в спортлото в старые добрые советские времена семидесятых годов.
shur
shur
вчера в 17:22
...Кудряша позвали,,,,что помнили...!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:22
Завтра день жеребьевок!))
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