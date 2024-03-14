Ждём Эль Класико и «Арсенал» против «Баварии». Последняя жеребьёвка в Лиге чемпионов

Впереди матчи «Реала» против «Барселоны»?
Остался один «лакомый соперник»
Когда тебе могут достаться «Реал» и «Манчестер Сити», жребий с «Боруссией» Д воспринимаешь как удачу. Не принижаем команду Санчо, Хуммельса и Ройса, поскольку это прекрасный коллектив с невероятными фанатами. В 2013 году клуб сыграл в финале Лиги чемпионов. И хотя теперь Гюндоган и Левандовски выступают за «Барселону», а Клопп сражается за победу в Лиге Европы с «Ливерпулем», немцы остаются достойным участником четвертьфинала, где остались только сильные.
«Атлетико» Симеоне тоже не слабый клуб, хотя испанцев мало кто ждал в восьмерке лучших после попадания на «Интер» в первом раунде. Но у команды Симеоне есть мужское достоинство, которое проверил у Савича нападающий Тюрам. У всех восьми клубов много положительных характеристик. Но можно разбить участников стадии на две условные четверки. Четыре основных фаворита и столько же претендентов. «Арсенал» определяют в первую четверку по сумме выступлений, но не по опыту в ЛЧ.
Фавориты Лиги чемпионов: «Манчестер Сити», «Реал», «Бавария», «Арсенал».
Претенденты на успех: ПСЖ, «Барселона», «Атлетико», «Боруссия» Д.
Вот так думают фанаты ставок. Но Мбаппе легко может переместить ПСЖ в первую четверку. Или жребий сведет между собой всех из первой группы, тогда вторая часть сетки Лиги чемпионов, как в прошлом году с «Интером», «Наполи», «Миланом» и «Бенфикой», будет немного слабее первой половины. Пятничный жребий имеет определяющее значение. Знаем точно, что только «Боруссию» Д будут называть удобным соперником. Остальные команды плюс-минус равны, если помнить об опыте «Барселоны», «Атлетико» и ПСЖ в подобных турнирах, а также о количестве потраченных этими клубами денег на новичков.
Идеальный жребий – равномерный
Для любого из восьми клубов можно собрать самую удобную тройку будущих соседей в одной из частей финальной сетки. Жеребьевку проведут сразу для двух раундов, поэтому условный «Манчестер Сити» в пятницу будет знать об одном гарантированном сопернике и двух дополнительных вариантах на полуфинал. Например, если «горожане» заберут себе «Боруссию» Д сразу, а потом — «Атлетико» или «Барселону», то выйдут любители теории заговора. Скажут вам, что Гвардиоле «подтасовали» шарики.
А если на месте «горожан» будет «Реал» – сначала матчи против «Боруссии» Д, а потом на выбор знакомые для Анчелотти «Атлетико» или «Барселона», то будут говорить, что Перес снова дружит с Чеферином. Но это вряд ли, ведь «Реал» и УЕФА враждуют из-за Суперлиги – воображаемого турнира, который запретили называть именно этим словом. Флорентино не нравится новый формат Лиги чемпионов, но и к старому не вернутся, чиновники настояли на реформе. Но решающие стадии будут в привычном виде.
Идеальным станет жребий, который побалует сразу четырьмя насыщенными и более-менее равными парами с интригой. Поэтому неплохо бы противопоставить ПСЖ и «Манчестер Сити». А ещё «Арсенал» и «Барселону», «Баварию» и «Атлетико», а также «Реал» и «Боруссию» Д. Поскольку у Анчелотти есть проблемы в обороне, то у немцев будет шанс учесть ошибки «Лейпцига». Мбаппе против Гвардиолы это всегда интересно. Хосеп помнит матчи против «Монако» с юным Килианом. «Горожане» вылетели от французов.
Артета против «Барселоны» – настоящее шоу, особенно с учетом прошлого, Микель ведь воспитанник каталонского клуба, где ему не позволили раскрыться. Также интересно посмотреть на ещё одну серию «Баварии» против «Атлетико». Во-первых, остается шанс на трофей для Кейна, а Харри его заслужил. Во-вторых, проблемы Тухеля в обороне оставляют шанс, что испанцы смогут сыграть смелее хотя бы в одном матче, как случилось против «Интера». «Атлетико» нужен соперник, с которым можно порезвиться.
Тестовый жребий в пользу «Реала»
По традиции провели тестовую жеребьевку. Такие четвертьфинальные пары выдал слепой выбор компьютера:
«Арсенал» – «Бавария»; «Манчестер Сити» – ПСЖ.
«Боруссия» Д – «Атлетико»; «Реал» – «Барселона».
Четверки разделены именно так, поскольку жребий указал, что победитель схватки Артеты и Тухеля сыграет в полуфинале против победителя драки двух испанцев – Гвардиолы и Луиса Энрике. Следовательно, «Боруссия» Д и «Атлетико» выберут соперника для покорителя успешной волны в Эль Класико. Честно говоря, неплохая жеребьевка, хотя она отвечает варианту «заговор в пользу Переса». Забавно получилось, что в слепой жеребьевке Анчелотти разминулся с «Баварией», «Арсеналом», «Манчестер Сити» и ПСЖ, словно по заказу высших сил, любящих победы «Реала» в ЛЧ.
Но это лишь тест. Нельзя исключать, что Мбаппе сыграет против «Реала» в ближайшие месяцы, и это будет интересно. Или «Манчестер Сити» встретит «Арсенал», будет битва претендентов на корону в АПЛ, которые второй год подряд дерутся за титул. В списке не хватает разве что «Ливерпуля» или «Байера» вместо «Боруссии» Д, чтобы назвать восьмерку идеальной. Также замена «Атлетико» на «Интер», поскольку у гордого тренера Индзаги, невзирая на поражение в серии пенальти, одна из лучших команд сезона, не сделала бы список соискателей кубка чемпионов хуже.
Но и так грех жаловаться на имена и опции в турнире. Остались только команды с финалами Лиги чемпионов в 21-м веке. В турнире продолжают играть большие клубы с прекрасными фанатами и великолепными футболистами. Сака, Кейн, Холанд, Мбаппе, Гризманн, Хуммельс, Беллингем и Левандовски хотят поднять в итоге кубок над головой после финала на «Уэмбли». А пока определят окончательную сетку турнира, чтобы остался один победитель и семь достойных проигравших.
В конце концов, чиновники ФИФА должны же заботиться о зрелищности турнира? И на протяжении многих лет они изучали то, что интересует болельщиков и людей.
И не удивлюсь, если фавориты турнира сыграют друг с другом в четвертьфинале. Чтобы дать «нефаворитам» возможность пойти еще дальше Например: Реал Мадрид - Бавария, Манчесер Сити - ПСЖ, Арсенал - Барселона, Атлетико Мадрид - Боруссия Дортмунд.
В 1/4 финала участвуют три испанские команды, также велика вероятность появления испанской пары. Например: Атлетико - Реал. Ведь они в этом сезоне уже показывали зрелищные матчи в Ла Лиге и в Кубке Короля. Или этот матч оставят для возможного полуфинала.
Даже есть вероятость того, что Ман Сити достанется Барселона. Ведь все знают что Хави ученик Гвардиолы, и всему миру будет интересно наблюдать за этим противостоянием. Хотя в этом случае у «Барселоны» будет мало шансов на выход в 1/2 финала.
Я не ищу заговора, просто есть некоторые очевидные вещи. И конечно поделюсь своей версией: Барселона - Манчестер Сити, Реал Мадрид - ПСЖ, Арсенал - Боруссия Дортмунд, Бавария - Атлетико Мадрид.
В конце концов, чиновники ФИФА должны же заботиться о зрелищности турнира? И на протяжении многих лет они изучали то, что интересует болельщиков и людей.
И не удивлюсь, если фавориты турнира сыграют друг с другом в четвертьфинале. Чтобы дать «нефаворитам» возможность пойти еще дальше Например: Реал Мадрид - Бавария, Манчесер Сити - ПСЖ, Арсенал - Барселона, Атлетико Мадрид - Боруссия Дортмунд.
В 1/4 финала участвуют три испанские команды, также велика вероятность появления испанской пары. Например: Атлетико - Реал. Ведь они в этом сезоне уже показывали зрелищные матчи в Ла Лиге и в Кубке Короля. Или этот матч оставят для возможного полуфинала.
Даже есть вероятость того, что Ман Сити достанется Барселона. Ведь все знают что Хави ученик Гвардиолы, и всему миру будет интересно наблюдать за этим противостоянием. Хотя в этом случае у «Барселоны» будет мало шансов на выход в 1/2 финала.
Я не ищу заговора, просто есть некоторые очевидные вещи. И конечно поделюсь своей версией: Барселона - Манчестер Сити, Реал Мадрид - ПСЖ, Арсенал - Боруссия Дортмунд, Бавария - Атлетико Мадрид.
Реал в обороне косячит даже с андердогами.
Барса и ПСЖ непредсказуемые вообще, могут вообще не показать игры.
Бавария и Боруссия тоже , то играет , то не играет.
Атлетико дома творит чудеса.
За игрой Арсенала не слежу вообще, по этому по ним не оставлю комментария.
Реал в обороне косячит даже с андердогами.
Барса и ПСЖ непредсказуемые вообще, могут вообще не показать игры.
Бавария и Боруссия тоже , то играет , то не играет.
Атлетико дома творит чудеса.
За игрой Арсенала не слежу вообще, по этому по ним не оставлю комментария.