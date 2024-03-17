«Вест Хэм» готов предложить 15 миллионов фунтов за Магуайра

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вчера, 12:01

«Вест Хэм» летом намерен сделать предложение по покупке защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии за 15 миллионов фунтов. Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес заинтересован в игроке. Шотландец ценит умение Магуайра вести верховую борьбу, что по его мнению не хватает команде.

«Вест Хэм» пытался и ранее приобрести 31-летнего англичанина, но попытки не увенчались успехом. Сейчас лондонский клуб верит в то, что сделка может состояться. «Вест Хэм» предложит Магуайру контракт на 2-3 года. Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов фунтов.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2019 года. Его контракт заканчивается в июне 2025 года, но может быть продлён на год. В текущем сезоне центральный защитник сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи, а также получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.