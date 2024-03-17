Агент Канселу проведёт встречу с руководством «Манчестер Сити»

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вчера, 11:43

Футбольный агент , представляющий интересы защитника «Манчестер Сити», находящегося в аренде в «Барселоне», и сборной Португалии , в ближайшее время проведёт встречу с руководством «горожан» по вопросу будущего своего клиента. Мендеш намерен официально сообщить, что каталонцы заинтересованы в том, чтобы оставить игрока у себя. Речь идёт о продлении аренды или о выкупе по приемлемой цене — не более 20 миллионов евро.

Сообщается, что Канселу счастлив в «Барселоне» и не входит в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Аренда 29-летнего флангового защитника заканчивается в конце сезона. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Канселу сыграл 32 матча в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забил 4 мяча, отдал 4 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 40 миллионов евро.

Напомним, Канселу включён в состав сборной Португалии на мартовские матчи.