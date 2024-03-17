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Агент Канселу проведёт встречу с руководством «Манчестер Сити»

вчера, 11:43

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити», находящегося в аренде в «Барселоне», и сборной Португалии Жоау Канселу, в ближайшее время проведёт встречу с руководством «горожан» по вопросу будущего своего клиента. Мендеш намерен официально сообщить, что каталонцы заинтересованы в том, чтобы оставить игрока у себя. Речь идёт о продлении аренды или о выкупе по приемлемой цене — не более 20 миллионов евро.

Сообщается, что Канселу счастлив в «Барселоне» и не входит в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Аренда 29-летнего флангового защитника заканчивается в конце сезона. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Канселу сыграл 32 матча в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забил 4 мяча, отдал 4 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 40 миллионов евро.

Напомним, Канселу включён в состав сборной Португалии на мартовские матчи.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:32
Выгоднее будет соседям сбагрить за 100 лямов))
Elliada_
Elliada_
вчера в 12:08
Скорее всего, будет еще одна годичная аренда. У Барселоны нет денег, чтобы выкупить контракт, а Сити не намерен подешевле отпускать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:45
Канселу подороже стоит, так что пусть барса ищет деньги))
dsd8mf6928rd
dsd8mf6928rd
вчера в 11:44
Да Сити как бы он не обязательно нужен, думаю пойдут на встречу
Гость
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