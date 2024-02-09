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Чеферин не будет баллотироваться на новый срок президента УЕФА в 2027 году

вчера, 15:49

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не будет баллотироваться на новый срок в 2027 году.

Организация проголосовала за изменение своего регламента, в результате чего функционер мог бы снова избраться и оставаться у руля руководящего органа европейского футбола до 2031 года.

Словенец находится во главе УЕФА с сентября 2016-го.

Шесть месяцев назад я решил, что больше не буду баллотироваться. Причина в том, что через какое-то время любая организация нуждается в свежей крови, но главным образом потому, что я уже семь лет был вдали от своей семьи.

Я намеренно не хотел раскрывать свои мысли раньше, потому что, во-первых, мне хотелось увидеть настоящие лица некоторых людей, и я увидел их.

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27 декабря 2023
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:45
Ну, если уже лица мерещатся, то мог бы и в отставку подать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:57, ред.
Охренеть: до 2027-го так ведь и не побреется нормально ...
Интерес
Интерес
вчера в 18:01
Он сделал всё,что мог.Только не для футбола.
112910415
112910415
вчера в 17:31
хм ... хочется предположить некие скрытые пружины ...
K_TS16
K_TS16
вчера в 17:24, ред.
Разумно
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:26
- Спасибо, Господи, что ты услышал мои молитвы...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ dc5ybj2gn46s (раскрыть)
вчера в 16:25
Точнее, набил карманы - дай набить другому
dc5ybj2gn46s
dc5ybj2gn46s
вчера в 16:00
Правильно,побыл у руля ,уступи место другому
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:53
Это верное мужское решение...
Гость
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