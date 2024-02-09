Чеферин не будет баллотироваться на новый срок президента УЕФА в 2027 году

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вчера, 15:49

Президент УЕФА заявил, что не будет баллотироваться на новый срок в 2027 году.

Организация проголосовала за изменение своего регламента, в результате чего функционер мог бы снова избраться и оставаться у руля руководящего органа европейского футбола до 2031 года.

Словенец находится во главе УЕФА с сентября 2016-го.