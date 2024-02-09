Чеферин не будет баллотироваться на новый срок президента УЕФА в 2027 году

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не будет баллотироваться на новый срок в 2027 году.
Организация проголосовала за изменение своего регламента, в результате чего функционер мог бы снова избраться и оставаться у руля руководящего органа европейского футбола до 2031 года.
Словенец находится во главе УЕФА с сентября 2016-го.
Шесть месяцев назад я решил, что больше не буду баллотироваться. Причина в том, что через какое-то время любая организация нуждается в свежей крови, но главным образом потому, что я уже семь лет был вдали от своей семьи.
Я намеренно не хотел раскрывать свои мысли раньше, потому что, во-первых, мне хотелось увидеть настоящие лица некоторых людей, и я увидел их.