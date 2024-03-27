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Ди Маттео не возглавит сборную Ирландии

сегодня, 21:58

Экс-тренер «Челси» Роберто Ди Маттео не возглавит сборную Ирландии, местная футбольная ассоциация (FAI) это подтвердила.

Специалист в качестве зрителя вместе с генеральным директором FAI Джонатаном Хиллом присутствовал на контрольной игре ирландцев с национальной командой Швейцарии (0:1), что стало поводом для слухов.

В FAI сообщили, что информация о возможном сотрудничестве с Ди Маттео не имеет под собой основы, имя нового тренера сборной будет объявлено в следующем месяце. На данный момент исполняющим обязанности наставника команды является Джон О'Ши.

Ди Маттео не возглавит сборную Ирландии

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:31
А у него могло бы получиться...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:27
Как быстро можно распространить увиденное.
Гость
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