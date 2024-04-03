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Галактионов допустил, что Тикнизян и Дзюба могут сыграть с «Ахматом»

сегодня, 15:59
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив07.04.2024 в 16:30 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможности возвращения травмированных игроков к матчу РПЛ с «Ахматом».

Сегодняшний поединок второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Урала» пропустят защитник Наир Тикнизян, полузащитник Дмитрий Баринов и нападающий Артём Дзюба.

У всех разные повреждения, разные сроки восстановления. Тикнизян точно готовится к «Ахмату», надеемся на его возвращение. По Дзюбе тоже надежда на «Ахмат» есть, но не такая, как с Наиром. Что касается Баринова, то он получил повреждение накануне вылета в Екатеринбург. По нему ясность настанет только после того, как вернёмся в Москву.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 16:32
Здравствуйте. Извините, забыл в один момент...

Спасибо за Ваше справедливое отношение. Честно говоря, это в последний раз я так прошу, все остальное Ваше дело. Я вам не указ. Спасибо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:24
Без названных игроков Локомотиву будет трудно...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 16:16
Здравствуйте. Приняли меры. Просьба подобное писать в хэштеге вопрос_модератору.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 16:08, ред.
Уважаемая администрация, Я считаю, что этот комментарий о моей неуверенности в себе является для меня оскорблением. Прошу принять меры. Очень прошу. Получается, что люди свободно обо мне говорят все что угодно, нельзя так уже. Я был добровольцем и защищал свою Родину. На ваш взгляд, может ли такой человек быть неуверенным в себе?

Я говорю о состоянии своей мамы, а они даже это упускают из виду...
Гость
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