Галактионов допустил, что Тикнизян и Дзюба могут сыграть с «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» высказался о возможности возвращения травмированных игроков к матчу РПЛ с «Ахматом».

Сегодняшний поединок второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Урала» пропустят защитник , полузащитник и нападающий .

У всех разные повреждения, разные сроки восстановления. Тикнизян точно готовится к «Ахмату», надеемся на его возвращение. По Дзюбе тоже надежда на «Ахмат» есть, но не такая, как с Наиром. Что касается Баринова, то он получил повреждение накануне вылета в Екатеринбург. По нему ясность настанет только после того, как вернёмся в Москву.