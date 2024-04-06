Агент Рахмановича высказался о трансферной стоимости футболиста

Младен Ратковица, агент хавбека «Крыльев Советов» , высказался о предполагаемой трансферной стоимости игрока.

Сейчас очень сложно высчитать реальную стоимость Рахмановича. Все будет зависеть от рынка, от того, сколько тот или иной клуб будет готов заплатить. Но Амар — футболист с высоким ценником, игрок национальной сборной, выступает в серьезной лиге.

2 млн евро, как значится на Transfermarkt, это хорошая цена? Конечно, думаю, это хорошая цена. Но не знаю, будет ли такой суммы достаточно для «Крыльев», чтобы они согласились его отпустить. Я уверен, что Амар может стоить и дороже, хотя существует вероятность, что он может уйти и за меньшую сумму. Мы не всегда ориентируемся на Transfermarkt.