«Манчестер Сити» разгромил «Лутон Таун»

1713023726

сегодня, 18:55

«Манчестер Сити» обыграл «Лутон Таун» в матче 33-го тура АПЛ (5:1).

На 2-й минуте автогол Дайки Хашиоки позволил хозяевам поля выйти вперёд. Матео Ковачич на 64-й удвоил преимущество команды. Эрлинг Холанд на 76-й сделал счёт более крупным, реализовав пенальти. Росс Баркли на 81-й забил единственный гол в составе гостей. Также мячи в составе «горожан» провели Жереми Доку на 87-й и Йошко Гвардиол на 90+3-й.

«Ман Сити» вышел на первое место в чемпионате Англии, набрав 73 очка. «Лутон» находится на 18-й позиции с 25 баллами.