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«Манчестер Сити» разгромил «Лутон Таун»

сегодня, 18:55
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 1Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон ТаунМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Лутон Таун» в матче 33-го тура АПЛ (5:1).

На 2-й минуте автогол Дайки Хашиоки позволил хозяевам поля выйти вперёд. Матео Ковачич на 64-й удвоил преимущество команды. Эрлинг Холанд на 76-й сделал счёт более крупным, реализовав пенальти. Росс Баркли на 81-й забил единственный гол в составе гостей. Также мячи в составе «горожан» провели Жереми Доку на 87-й и Йошко Гвардиол на 90+3-й.

«Ман Сити» вышел на первое место в чемпионате Англии, набрав 73 очка. «Лутон» находится на 18-й позиции с 25 баллами.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 21:58
Холанд что-то притормозил.
Ron09
Ron09
сегодня в 21:20
Лутон, Шеффилд, Бернли вылезли из Чемпионшипа в том году и готовятся обратно к очередному погружению...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:42
Повеселились. Солидный счет.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 20:27
Холанн уже своему любиму Лутону всего один забил, похоже готовится к переходу в клуб из 4-го дивизиона.
8bfwp8npbqph
8bfwp8npbqph
сегодня в 20:20
Другого ждать и не приходилось.
112910415
112910415
сегодня в 19:46
сомнений не могло быть
Dauletbek
Dauletbek ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 19:45
Хочу, чтобы Арсенал пошумел в матче с Баварией и вышел в полуфинал
Dauletbek
Dauletbek ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 19:42
Его слишком многие критикуют. Обычно, когда кого-токритикуем , тот выдает такой матч)))
Dauletbek
Dauletbek ответ Attaccante (раскрыть)
сегодня в 19:40
Это бревно может забить Реалу)). От него этого и ждет тренерский штаб Сити. Чтобы не терял тонуса на каждый матч его со старта выпускает Пеп
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 19:39
В полуфинале Гвардиола сыграет против своей бывшей команды.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 19:38
Судя по статистике, команда Гвардиолы усиленно готовится к ответной встрече с Мадридом.
Репетиция успешно прошла.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 19:37
В полуфинале ЛЧ жду английское противостояние
Attaccante
Attaccante
сегодня в 19:02
Норвежское бревно уже только с пенальти аутсайдеру забивает.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 19:00
Отлично!
У Сити промежуточное первое место
Ждём осечек конкурентов уже в этом туре
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 18:58
Да красивейший гол Холланда!! А реалам и барсам любой Смолов может забить))
allemz
allemz
сегодня в 18:57
Холанд вместо ожидаемого пента-трика Лутону забил всего лишь один, остальные 4 для кипера Реала)) С победой!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:57
Все ожидаемо! Класс несопоставим!
Elliada_
Elliada_
сегодня в 18:57
Убедительная победа над аутсайдером выводит Сити на 1-е место в таблице АПЛ. Сегодня выделить кого-то одного не получится, молодцы все.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:56
Нормально размялись так, но реализация конечно не очень)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:56
В эконом режиме, не напрягаясь сделали разгром. Теперь нужно повторить результат с Реалом.
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