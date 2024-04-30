В «Пари НН» пока не определились с кандидатами на пост главного тренера

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30 апреля 2024, 17:57

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что пока нет определённости по поводу нового главного тренера клуба.

Пока ничего нет. Всё в процессе. Пока нет [никаких кандидатов].

29 апреля нижегородцы объявили об отставке Сергея Юрана.