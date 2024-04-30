В «Пари НН» пока не определились с кандидатами на пост главного тренера

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что пока нет определённости по поводу нового главного тренера клуба.
Пока ничего нет. Всё в процессе. Пока нет [никаких кандидатов].
29 апреля нижегородцы объявили об отставке Сергея Юрана.
Так что собственникам команды,умудрившейся запачкать себя именем букмекеров,можно и не торопиться с подбором замены.
Так что собственникам команды,умудрившейся запачкать себя именем букмекеров,можно и не торопиться с подбором замены.
Ивич?!
Ивич?!