Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Пари НН» пока не определились с кандидатами на пост главного тренера

30 апреля 2024, 17:57

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил, что пока нет определённости по поводу нового главного тренера клуба.

Пока ничего нет. Всё в процессе. Пока нет [никаких кандидатов].

29 апреля нижегородцы объявили об отставке Сергея Юрана.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
НН
Источник: sport-express.ru
Амарал: «Слишкович есть в списке „Спартака“. Информация о Мойесе — фейк»
Вчера, 21:31
В «Пари НН» отреагировали на новость о назначении Илича
Вчера, 15:47
«Пари НН» возглавит сербский специалист
Вчера, 15:14
Слухи«Спартак» хотел пригласить Мойеса в качестве главного тренера
30 апреля
«Зениту» помогла бы смена тренера. Клубу надо что-то менять – это уже не гегемон РПЛ
30 апреляМаксим Тарасов в блоге За и противКомментарии8
СлухиБывший тренер АЗ не возглавит «Спартак»
29 апреля
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
30 апреля в 20:15
Пердив на горизонте...
Интерес
Интерес
30 апреля в 19:40
Кому как,но по мне это команда,которую не будет жалко,если вылетит."Оренбург" показывает привлекательный футбол,"Сочи" ожил,но слишком глубоко провалился вначале, "Балтика"весь сезон событийно в топе,хотя проигрывала много матчей в один гол."Факел"?Что-то невнятное и непоследовательное."Урал"? Витя удивил своим неуспехом даже меня(относящегося к нему весьма прохладно),но я думаю,что там большая вина и причина-вмешательство Гриши Иванова во все сферы чисто футбольного производства.
Так что собственникам команды,умудрившейся запачкать себя именем букмекеров,можно и не торопиться с подбором замены.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 апреля в 19:34
возможно, ждут иностранного тренера...или договариваются.
Ивич?!
Ice van Reed
Ice van Reed
30 апреля в 18:58, ред.
Не определились со ставкой, оптимальный вариант на Зеро)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
30 апреля в 18:48, ред.
Думают лучше тренера найдут. В корень надо смотреть...состав посмотрите какой у вас....пыжились , пыжились много игр , но на весь сезон силенок то не хватает
112910415
112910415
30 апреля в 18:36
очень уж спешили ...
8gw3z6m5m695
8gw3z6m5m695
30 апреля в 18:03
Зачем Юрана было увольнять?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 