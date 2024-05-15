В «Енисее» заявили, что драку с игроками спровоцировали местные жители

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев прокомментировал информацию о драке футболистов команды с местными жителями.
Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена.
Ситуации разные бывают. Но сложно нарисовать ситуацию, где три спортсмена избивают семью состоящую из женщины и старика, а при этом эти три спортсмена ещё и жертвы.
Футболистов выгнать. На клуб наложить огромный штраф.
Ситуации разные бывают. Но сложно нарисовать ситуацию, где три спортсмена избивают семью состоящую из женщины и старика, а при этом эти три спортсмена ещё и жертвы.
Футболистов выгнать. На клуб наложить огромный штраф.
На самом деле АНО "Енисей" принадлежит Красноярскому краю, то есть привычно замнут по указке губернатора наверняка.
На самом деле АНО "Енисей" принадлежит Красноярскому краю, то есть привычно замнут по указке губернатора наверняка.