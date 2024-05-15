В «Енисее» заявили, что драку с игроками спровоцировали местные жители

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев прокомментировал информацию о драке футболистов команды с местными жителями.

Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена.