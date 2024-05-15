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В «Енисее» заявили, что драку с игроками спровоцировали местные жители

вчера, 21:11

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев прокомментировал информацию о драке футболистов команды с местными жителями.

Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:02
Любой спортсмен, даже если он балерон, а часть футболистов отлично совмещает навыки футбола с балетом, всегда крепче среднестатистического человека не спортсмена.
Ситуации разные бывают. Но сложно нарисовать ситуацию, где три спортсмена избивают семью состоящую из женщины и старика, а при этом эти три спортсмена ещё и жертвы.

Футболистов выгнать. На клуб наложить огромный штраф.
Lexand
Lexand
сегодня в 08:37
То есть бедные футболисты изначально не хотели никого избивать, то вот не задача, спровоцировали, негодяи, а так они белые и пушистые
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
сегодня в 05:33
Я считаю что деньги скружили головы этим игрокам Енисея. Возомнили из себя звёзд. Я на месте руководителей Енисея поступил бы следующим образом. Не вмешивался бы в работу правоохранительных органов. После окончания сезона выставил бы этих игроков на продажу.
Сатрап
Сатрап
сегодня в 01:59
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:13
Только сегодня ему стала известна информация, но он тут же дистанционно определил, что его игроки не при чём, ага.

На самом деле АНО "Енисей" принадлежит Красноярскому краю, то есть привычно замнут по указке губернатора наверняка.
Интерес
Интерес
вчера в 23:04
Кто предлагал деньги за урегулирование конфликта,тот и "слизал сметану".Ваш дом тУрма...
lotsman
lotsman
вчера в 22:49
Если они не виноваты, то зачем пытались взятку всучить, чтобы дело замять?
Futurista
Futurista
вчера в 21:50, ред.
Услышав в свой адрес: "Крысёныши", спровоцировали драку...ясно-понятно)...
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:28
Захотят спровоцировать, ничего не поможет...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:20
Включат административный ресурс и все уладиться...)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:18
Понятно, что будут пытаться отмазать своих
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