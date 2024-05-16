Аллегри напал на директора известной итальянской газеты

Главный тренер «Ювентуса» во время празднования победы в Кубке Италии поддался эмоциям. 56-летний специалист в подтрибунном помещении толкнул и накричал на директора газеты Tuttosport Гвидо Вачиаго. Аллегри высказал Вачиаго следующие претензии:

Ты дерьмовый директор! Да, ты дерьмовый директор и редактор. Пиши в своей газете правду, а не то, что тебе говорит общество! Хватит играть в любимчиков компании.

Слушай, я знаю, куда за тобой прийти. Я знаю, где тебя ждать. Я приду и оторву тебе уши. Я приду и набью тебе морду. Напиши правду в газету.