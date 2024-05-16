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Аллегри напал на директора известной итальянской газеты

вчера, 12:33
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри во время празднования победы в Кубке Италии поддался эмоциям. 56-летний специалист в подтрибунном помещении толкнул и накричал на директора газеты Tuttosport Гвидо Вачиаго. Аллегри высказал Вачиаго следующие претензии:

Ты дерьмовый директор! Да, ты дерьмовый директор и редактор. Пиши в своей газете правду, а не то, что тебе говорит общество! Хватит играть в любимчиков компании.

Слушай, я знаю, куда за тобой прийти. Я знаю, где тебя ждать. Я приду и оторву тебе уши. Я приду и набью тебе морду. Напиши правду в газету.

Пресс-секретарь «Ювентуса» Габриэлла Равиццотти и представитель Серии А смогли успокоить Аллегри и увести в комнату для прессы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:38
перешёл границы, однако !
ballak144
ballak144
вчера в 18:08
Совсем разболелся, лучше бы на себя за бездарность так орал!
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 14:44
Гобб разбушевался...в натуре...🤡🤣
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:34, ред.
Не, ну это уже совсем перебор. Тут можно уголовку и сразу на нары его. Я бы на месте Ювентуса разорвал с ним контракт за такие угрозы. Не важно, что пишут журналюги, нельзя вестись на их слова как последний Дзюба, тем более нельзя так угрожать
Гость
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