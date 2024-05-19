«Панатинаикос» сыграл вничью с «Олимпиакосом»

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вчера, 22:25

«Панатинаикос» и «Олимпиакос» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионской группы греческой Суперлиги (2:2).

На 45+5-й полузащитник Тасос Бакасетас вывел афинскую команду вперёд, реализовав пенальти. Нападающий Бернард на 59-й удвоил преимущество хозяев поля. Хавбек Даниэл Поденсе на 73-й сократил отставание клуба из Пирея в счёте, а форвард Стеван Йоветич на 81-й восстановил равенство. На 89-й Поденсе был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

«Панатинаикос» занял 4-е место в чемпионате Греции, набрав 72 очка. «Олимпиакос» стал третьим (74 балла).