Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОКа

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вчера, 22:13

«Арис» уступил ПАОКу в матче 36-го тура греческой Суперлиги (1:2).

На 30-й минуте нападающий Брандон вывел гостей вперёд. Форвард Лоренцо Морон на 47-й сравнял счёт. Полузащитник Тайсон на 62-й забил второй мяч «чёрно-белых». Гости доигрывали встречу в меньшинстве — на 78-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Йоаннис Михайлидис.