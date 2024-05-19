Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОКа

«Арис» уступил ПАОКу в матче 36-го тура греческой Суперлиги (1:2).
На 30-й минуте нападающий Брандон вывел гостей вперёд. Форвард Лоренцо Морон на 47-й сравнял счёт. Полузащитник Тайсон на 62-й забил второй мяч «чёрно-белых». Гости доигрывали встречу в меньшинстве — на 78-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Йоаннис Михайлидис.
ПАОК стал чемпионом Греции, клуб набрал 80 очков. За этот клуб выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. «Арис» стал 5-м (55 баллов).
1), мы не в курсе текущего состояния Магомеда, я о физическом, психологическом состоянии.
2), мы не знаем о партнерах по полузащите. Возможно конкуренты более молодые и агрессивные, более сыграны между собой.
3), мы не можем судить о внутренней химии с нападающими, возможно конкуренты по полузащите более сыграны с ними.
4), но учитывая сильный характер Маги и его универсальность, возможно тренер и брал Оздоева как игрока ротации!!! Усилить игру, когда дела не ладятся на поле. Как- то так.
Но это моё личное мнение.
1), мы не в курсе текущего состояния Магомеда, я о физическом, психологическом состоянии.
2), мы не знаем о партнерах по полузащите. Возможно конкуренты более молодые и агрессивные, более сыграны между собой.
3), мы не можем судить о внутренней химии с нападающими, возможно конкуренты по полузащите более сыграны с ними.
4), но учитывая сильный характер Маги и его универсальность, возможно тренер и брал Оздоева как игрока ротации!!! Усилить игру, когда дела не ладятся на поле. Как- то так.
Но это моё личное мнение.