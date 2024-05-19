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Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОКа

вчера, 22:13
АрисЛоготип футбольный клуб Арис (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

«Арис» уступил ПАОКу в матче 36-го тура греческой Суперлиги (1:2).

На 30-й минуте нападающий Брандон вывел гостей вперёд. Форвард Лоренцо Морон на 47-й сравнял счёт. Полузащитник Тайсон на 62-й забил второй мяч «чёрно-белых». Гости доигрывали встречу в меньшинстве — на 78-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Йоаннис Михайлидис.

ПАОК стал чемпионом Греции, клуб набрал 80 очков. За этот клуб выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. «Арис» стал 5-м (55 баллов).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:21
Можно только порадоваться за Магу!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 22:54
Насчет уровня не согласен.
1), мы не в курсе текущего состояния Магомеда, я о физическом, психологическом состоянии.
2), мы не знаем о партнерах по полузащите. Возможно конкуренты более молодые и агрессивные, более сыграны между собой.
3), мы не можем судить о внутренней химии с нападающими, возможно конкуренты по полузащите более сыграны с ними.
4), но учитывая сильный характер Маги и его универсальность, возможно тренер и брал Оздоева как игрока ротации!!! Усилить игру, когда дела не ладятся на поле. Как- то так.
Но это моё личное мнение.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:30, ред.
Малком...Оздоев...внесли зенитовский дух победителей в свои новые клубы....чемпионят по привычке...
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 22:22
Респект Маге. Умный игрок, всегда был умным. Хотя, опять же, нужно отметить, что в ПАОКе часто сидел на лавке, а полных матчей вообще не сыграл почти, это ещё один показатель уровня чемпионата.
525sm7w5fuxj
525sm7w5fuxj
вчера в 22:20
Приятно, что бывший зенитовец и в Греции чемпионит.
bf939fvhb2vh
bf939fvhb2vh
вчера в 22:19
Магомеда поздравляю с очередным трофеем
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