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«Вильярреал» отыгрался с 1:4 и сыграл вничью с «Реалом»

вчера, 22:05
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал4 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Вильярреал» и «Реал» сыграли вничью в матче 37-го тура Ла Лиги (4:4).

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник мадридской команды Арда Гюлер. На 30-й нападающий Хоселу удвоил преимущество гостей. На 39-й форвард Александр Серлот забил первый мяч хозяев поля. Хавбек Лукас Васкес на 40-й увеличил отрыв «сливочных». На 45+2-й Гюлер сделал дубль. Серлот отметился ещё тремя голами (на 48-й, 52-й и 56-й).

«Вильярреал» занимает 8-е место в чемпионате Испании (52 очка), «Реал» занял первую строчку, у клуба 94 балла.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 13:36
Да ну? Я думал лучший бомбардир из этих: Извинисиус, Гризманн и т.д.))
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 12:47
Весело!
Ты правда веришь что Ямаль и Педри будут с золотым мячом?
Ну для золотого мяча надо выигрывать лигу чемпионов, за ЛаЛигу зм уже не дадут,Ямаль ведь не Месси
А с лигой чемпионов у Барселоны последнее почти десятилетие большие проблемы,постоянные вылеты и разгромы,разгромы и ещё разгромы-с разными тренерами,игроками и руководством!
Это уже тенденция !
И зм ксожалению Ямалю врядли светит в ближайшие годы!
Гюлеру не знаю,Мбаппе и Винисиус ведь есть!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:11
Давно утверждаю, что Сёрлот игрок топ-уровня, который достоин играть в АПЛ
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:50
МС никому ничего не должен.. Он выиграл всё... В отличии от Мадрида.. Хе.. ☝️..
galem72
galem72
сегодня в 11:02
Ничего не решающий матч для Реала, поэтому и такой интересный счёт. Но это ни умаляет заслуг Сёрлота в этом матче. Норвежец отлично покуражился.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:48
Молодцы! 🦾
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 10:27
За свои слова всегда отвечаю. Ямаль открытие сезона, он лучше турка, он воспитанник, ему доверяют и он оправдывает доверие. Забивает и раздаёт ассисты.
"Сливаться, переводить стрелки?" Где слился? Всё в одном тексте говорится.

На счёт Гюлера Анчи всё сказал. Всего лишь пшик, который уйдёт в аренду за игровым временем.
А Ямаль будет с золотым мячом как Гави, Педри.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 09:20
МС должен гордится тем, что играл против Реала, а не смеятся, вылетев из ЛЧ))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:01
Пропустить три мяча подряд,они были в ступоре !
Hephaestus
Hephaestus
сегодня в 08:22
Интересно, вчера я думал, что в каком-то матче будет 4:4 (конец сезона и все такое), но о матче Брайтон - МЮ подозревал. А 4:4 получился в матче Ла Лиги. Такое часто случается, особенно когда все уже решено в чемпионате. Кажется в прошлом сезоне АПЛ был такой матч, вот команд не помню.
112910415
112910415
сегодня в 06:06
весёлый матч !
83fwsdguq3bu
83fwsdguq3bu
сегодня в 04:58
Реал решил порадовать болельщиков соперников.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:58
Насчёт своих воспитанников нет и не будет - сегодня как раз очень прилично вышел Марио Мартин из "Кастильи", сложно судить по 10 минутам, но он успел пару отборов и пару раз мяч в аут отработал выбил. Посмотрим, он опорник как раз.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 00:46
Наверное, нужно как-то отвечать за свои слова и не прыгать сначала с "посмотри на моего Ямаля, кто такой Гюлер", а потом сливаться просто и стрелки на Родри переводить (какое отношение к "Барселоне" он имеет?), вдобавок Гюлер и Ямаль на одной позиции играют, а Родри соовершенно на другой, в его задачу забивать не входит.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:41
И что дальше? Не для кого не секрет, что "Реал" находится в стадии трансформации, заменить нужно было, по сути, всю команду, и это делается. По сути, можно надеятся после уже известного подписания Эндрика и предположительного Мбаппе, что можно будет переходить к комплектованию защиты. Гюлер/Камавинга могут играть впоследствии большую роль в полузащите, Диас не тянет на основу и не будет тянуть, он постоянно заигрывается.

А по поводу защиты этот сезон, когда удалось мобилизовать Васкеса и Начо всё-таки на помощь, Менди и Дани (и Васкес) в принципе ещё поиграют, поэтому ну возможно стоит всё-таки одного ЦН ещё пригласить и следующий сезон доехать удастся.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:38
Любой коллектив при счёте 4:1 начинает валять дурака на поле. Играет ли основной состав или нет. Пересилить себя и снова атаковать с остервенением ворота противника, когда тот, по мнению выигрывающего, практически повержен на лопатки, нет сил, прежде всего эмоциональных. Чемпионство в кармане, убедительный счёт... здесь кто хочет будет засыпать на ходу, не только "Реал".
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:37
Пытаются неизвестного турка возвысить, считают его 1,5 гола очень важными. Наверное можно сравнить с Родри, ведь испанец за 74 матча забил 9 голов, а турок вон сколько забил.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:33
Я не унижал, это был конкретный ответ человеку, коммент которого ниже твоего, который смеялся и писал, кто такой Гюлер, матчей 10 назад.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:33
и что будет делать анчелотти в следующем сезоне?
у любителя торта будут:
Вини, Мбаппе, Родриго, Браим, Гюлер (которого мадридисты считают топом)
Эндрика еще не забудьте.
Джуда можно задвинуть в середину поля.
а как быть с остальными?
а в то же время у Анчелотти 1 (один) опорник,
и тот травматичный.
3 центральных защитника (Начо уходит), из которых двое рвали кресты.
своих воспитанников нет и не будут в команде.
и как будут выглядеть, неизвестно.
помнится, когдв Хави и Иньеста ушли из Барсы, роялисты были в экстазе, ну вот теперь Реал точно будет на вершине.
да вот Месси синяком под глазом взял и показал футболку.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 00:30
До Ямаля турок не дорос. Ламин скоро обладатель голден бой, а Гюлера никто не вспомнит.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:28
Никто в Мадриде не смеялся. МС сотворил историю. Вернее Гвардиола сотворил историю!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:25
интересно, к каком важном матче Гюлер принял участие, даже выйдя на замену? Ямаль твердый игрок основы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 00:23
А зачем вот унижать тут Ямаля)))
каталонцу 16, и он один из лидеров Барсы.
Гюлер хорош конечно, выходит и использует шансы на максимум.
Ямаль мегаталант, турку до него еще работать.
каталонец не боится в 16 лет брать на себя игру и ответственность, и не растворяется на поле даже против Реала или ПСЖ.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:23
Чемпионство давно оформили, Гюлер может гулять на заднем дворе.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:04
Сколько болею за Реал, каждый раз удивляюсь, как они это делают.
Главный конкурент Джуду за звание бомбардира - находится свой Милитао, который сделал все ради эпохального достижения - покер в ворота Реала.
Потрясающе.

Команда потрясающая. Но финальные матчи сезона дали ответы на все вопросы - почему Себальос весь сезон сидел на лавке, куда чудесный Гюлер испарился во втором тайме, и как трудно восстановиться после разрыва крестов - Милитао и до этого не был стабильным защитником, а сегодня коснулся дна. На лавку и до следующего сезона, какой там финал ЛЧ.

Бедный Лунин. Кайфанул.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 23:47
Повод для радости?.. Это повод для истории.. И в ней останется Серлот, а не чья то радость или печаль.. Вангуйте креативно.. Иначе будете пролетать, как Франция над Катаром в 22-м.. Factos.. 🤭
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 23:42
Ну так он лучший бомбардир Ла Лиги по мелочи)
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 23:42
как говориться упущенная победа от Реала, хотя откровенно говоря просто тупо вышли не играть во втором тайме, пока те счет не сравняли, думали 1-4, уже победа, что может случится, а тут на тебе!! хотя минимум два гола привоза конечно, особенно от себы, зачем возиться в своей штрафной!?
ну а так 3-4 конечно было бы справедливей!!!
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 23:42
Это, скорее, для некоторых фанатов МС ничья резерва "Реала" - повод для радости) Как мы видим на твоем примере)
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:32
Серлот зверь какой-то, Мадриду покер ,не каждый может)
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