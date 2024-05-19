«Вильярреал» отыгрался с 1:4 и сыграл вничью с «Реалом»

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вчера, 22:05

«Вильярреал» и «Реал» сыграли вничью в матче 37-го тура Ла Лиги (4:4).

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник мадридской команды Арда Гюлер. На 30-й нападающий Хоселу удвоил преимущество гостей. На 39-й форвард Александр Серлот забил первый мяч хозяев поля. Хавбек Лукас Васкес на 40-й увеличил отрыв «сливочных». На 45+2-й Гюлер сделал дубль. Серлот отметился ещё тремя голами (на 48-й, 52-й и 56-й).

«Вильярреал» занимает 8-е место в чемпионате Испании (52 очка), «Реал» занял первую строчку, у клуба 94 балла.