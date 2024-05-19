«Вильярреал» отыгрался с 1:4 и сыграл вничью с «Реалом»

«Вильярреал» и «Реал» сыграли вничью в матче 37-го тура Ла Лиги (4:4).
На 14-й минуте счёт открыл полузащитник мадридской команды Арда Гюлер. На 30-й нападающий Хоселу удвоил преимущество гостей. На 39-й форвард Александр Серлот забил первый мяч хозяев поля. Хавбек Лукас Васкес на 40-й увеличил отрыв «сливочных». На 45+2-й Гюлер сделал дубль. Серлот отметился ещё тремя голами (на 48-й, 52-й и 56-й).
«Вильярреал» занимает 8-е место в чемпионате Испании (52 очка), «Реал» занял первую строчку, у клуба 94 балла.
Скюальос, который решил пофинтить в своей штрафной перед своими воротами в последнем матче за "Реал", запнулся сам о свои ноги, упал и привёз гол - это квинтессенция этой нелепой личности) Ну, удачи, жаль клуб, в который он перейдёт)
Ещё один товарищ - Гарсия. Понятно, парень, возможно, просто не уровень "Реала", ни одного точного навеса за игру, но ладно. Но почему он вообще наплевал на защиту, чётвертый гол - его вообще на половине поля "Реала" не было. Не можешь в атаку - так хоть в защите что-то делай. Пока, Фран))
Гюлер, Васкес, новый юнец Мартин - лучшие) Диас вроде молодец, но опять потери и вечные передерживания, делает всё, чтобы никогда не стать игроком основы.
Да, и я доволен, что Лунин опять крайне посредственно сыграл, теперь ещё точнее единственный топ-вратарь "Реала" будет стоять.
Да и Анчи, кажется, был даже доволен развитием ситуации) Никого из топов так и не выпустил.
Скюальос, который решил пофинтить в своей штрафной перед своими воротами в последнем матче за "Реал", запнулся сам о свои ноги, упал и привёз гол - это квинтессенция этой нелепой личности) Ну, удачи, жаль клуб, в который он перейдёт)
Ещё один товарищ - Гарсия. Понятно, парень, возможно, просто не уровень "Реала", ни одного точного навеса за игру, но ладно. Но почему он вообще наплевал на защиту, чётвертый гол - его вообще на половине поля "Реала" не было. Не можешь в атаку - так хоть в защите что-то делай. Пока, Фран))
Гюлер, Васкес, новый юнец Мартин - лучшие) Диас вроде молодец, но опять потери и вечные передерживания, делает всё, чтобы никогда не стать игроком основы.
Да, и я доволен, что Лунин опять крайне посредственно сыграл, теперь ещё точнее единственный топ-вратарь "Реала" будет стоять.
Да и Анчи, кажется, был даже доволен развитием ситуации) Никого из топов так и не выпустил.
Главный конкурент Джуду за звание бомбардира - находится свой Милитао, который сделал все ради эпохального достижения - покер в ворота Реала.
Потрясающе.
Команда потрясающая. Но финальные матчи сезона дали ответы на все вопросы - почему Себальос весь сезон сидел на лавке, куда чудесный Гюлер испарился во втором тайме, и как трудно восстановиться после разрыва крестов - Милитао и до этого не был стабильным защитником, а сегодня коснулся дна. На лавку и до следующего сезона, какой там финал ЛЧ.
Бедный Лунин. Кайфанул.
Главный конкурент Джуду за звание бомбардира - находится свой Милитао, который сделал все ради эпохального достижения - покер в ворота Реала.
Потрясающе.
Команда потрясающая. Но финальные матчи сезона дали ответы на все вопросы - почему Себальос весь сезон сидел на лавке, куда чудесный Гюлер испарился во втором тайме, и как трудно восстановиться после разрыва крестов - Милитао и до этого не был стабильным защитником, а сегодня коснулся дна. На лавку и до следующего сезона, какой там финал ЛЧ.
Бедный Лунин. Кайфанул.